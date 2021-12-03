Завадска объяснила, почему детей будут прививать с интервалом в три месяца

25 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило использование вакцины Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет, заявив, что доза вакцины в этой группе будет ниже, чем у людей в возрасте от 12 лет и что вакцина должна вводиться с интервалом в три недели.

Латвийские специалисты по иммунизации решили увеличить этот интервал по двум причинам: крайне редкие поздние побочные эффекты и неясность об эффективности вакцин против нового штамма.

Профессор Завадска подчеркивает, что серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации от Covid-19 возникают редко. Однако у подростков встречается такой редкий побочный эффект, как миокардит, или воспаление сердечной мышцы, и перикардит, хотя данных о таких случаях у детей в возрасте от пяти до 11 лет нет.

Другая важная причина - это новый штамм омикрон. В случае, если существующие вакцины окажутся неэффективными против него, вакцины придется перерабатывать и потенциально вакцинироваться в третий раз, что не является лучшим решением.

Также следует учитывать, что есть дети, которые уже переболели Covid-19, и им две дозы вакцины вообще не нужны. Хотя точное количество переболевших детей в возрасте от 5 до 11 лет в Латвии неизвестно, исследование, проведенное в США, показало, что 38% детей этой возрастной группы имели антитела до вакцинации.

По словам эксперта, у увеличенного интервала есть еще одно преимущество - защита, обеспечиваемая вакциной, становится еще выше.