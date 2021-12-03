Фото ⟩ Оцените календарь airBaltic на 2022 год! Модели - сотрудницы компании

ФОТО: Пресс-фото

Выпуск календаря airBaltic в этом году призван вдохновить женщин присоединиться к авиационной отрасли в качестве пилотов, техников, бортпроводников, руководителей предприятий и других экспертов в своих областях. Эта тема включает в себя самолеты Airbus A220-300, немного природы и, конечно же, сотрудников airBaltic.

ФОТО: Пресс-фото

Каждая фотография отражает товарный знак предприятия - "Думай зелено, летай зелено!". Компания твердо убеждена в том, что многообразие важно для устойчивого развития и нашего будущего роста.

Фотографии для календаря увековечила Айга Редмане, которая уже несколько лет сотрудничает с airBaltic. Ее ассистентом был Гиртс Рагелис, стилистом - Лига Банга, а за прически и макияж отвечала художница Айя Удентиня.

ФОТО: Пресс-фото

Учитывая, что airBaltic - настоящая балтийская авиакомпания, соединяющая регион с миром, все дизайнеры и бренды, чьи модели одежды были использованы в фотографиях календаря, были из стран Балтии -

PIXIE Won`t Play, Talented, Kasher Bloom, Наталия Йодо и MaiMai (Латвия), Lilli Jahilo, Риина Пылдроос и Diana Arno (Эстония) и Undress (Литва).

Для каждого месяца флористы-дизайнеры из inbloom Лиана Натенадзе и Елена Денисова (Латвия) находили и выбирали соответствующие этой теме самые красивые сезонные цветы и растения с латвийских полей и садов.

ФОТО: Пресс-фото

Новые настенные и настольные календари airBaltic на 2022 год можно приобрести в билетной кассе авиакомпании в аэропорту Рига, а также на сайте авиакомпании.

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