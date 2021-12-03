В четверг на дорогах Латвии погибли два человека

Около 16.30 в Риге, на улице Кельнес, расположенной между Межапарком и Чиекуркалнсом, автомашина BMW врезалась в светофор. В аварии погиб водитель.

Вторая авария с погибшим произошла в Курземском регионе. Как рассказала старший специалиста по связям с общественностью Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева, вчера около 14.30 в Зирненской волости Салдусского края на Лиепайском шоссе мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen, съехал с дороги и врезался в дерево. В аварии погибла пассажирка автомашины.

За прошедшие сутки на латвийских дорогах зарегистрировано 191 дорожно-транспортное происшествие, в 16 авариях пострадали 20 человек, в том числе двое пешеходов, а две аварии закончились смертельным исходом.