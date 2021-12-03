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Уже несколько лет всему миру и Латвии приходится уживаться с вызванными пандемией Covid-19 последствиями, и все большую роль в нашей жизни играет сертификат, подтверждающий факт вакцинации против Covid-19 или перенесенного заболевания этим вирусом - его приходится показывать у входа в супермаркеты, без него не попасть в театры и на концерты, он требуется для предоставления и получения различных услуг и т. д.

Более удобное и легкое использование Covid ID

Чаще всего люди предпочитают скачивать в свои мобильные телефоны цифровые ковид-сертификаты с QR-кодом, которые по запросу предоставляют проверяющим. Однако использовать их затруднительно, так как поиск кода в телефоне и его предоставление занимают время, он внезапно может не считаться из-за поцарапанного экрана телефона, кроме того, в холодное время телефон может неожиданно быстро разрядиться. По этой и другим причинам люди все чаще выбирают ковид-сертификат, напоминающий по своим размерам водительское удостоверение, банковскую и/или ID-карту, который легко переносить и использовать, он не теряет своих свойств в результате длительного использования, как это нередко происходит с распечатанными в бумажном формате сертификатами. Карта изготавливается из напечатанного и ламинированного пластика, защищающего от влаги и смятия.

О безопасности тревожиться не стоит

Сначала у людей были опасения, будет ли при использовании такого сертификата считываться QR-код и будет ли он признан при проверке, заслуживает ли доверие вводящая Covid ID компания и будут ли данные в безопасности, кроме того, к этому добавлялось привычное недоверие к новинкам. Как указывает руководитель проекта Covid ID Давис Стаде, нет причин оспаривать безопасность данных введенного ковид-сертификата, так как данные клиентов после выполнения заказов автоматически удаляются, в чем каждый может легко убедиться в разделе политики безопасности на сайте Covid ID.

Для приобретения Covid ID высылается счет на оплату, который официально регистрируется в бухгалтерии и фигурирует в поданных в госструктуры отчетах. С компанией сотрудничают зарегистрированные в Латвии банки, что подтверждает ее легитимность. "Более того, мы подтверждаем себя делом - сертификат Covid ID есть уже у большого числа людей, по отзывам которых можно убедиться в качестве нашей работы и сервиса", - отмечает Давис Стаде. "Опыт показывает, что дети также создают сертификаты Covid ID вместо родителей, скачивая их уникальные QR-коды и заказывая ковид-сертификаты, так как стоимость доставки не меняется вне зависимости от количества карточек.

ФОТО: Пресс-фото

Карту можно получить в течение одного рабочего дня

Covid ID создало базирующееся в Риге предприятие, в котором объединились IT-специалисты и представители сфер рекламы и развлечений, предложив инновационный способ разработки ковид-сертификатов для их удобного использования в быту.

Чтобы получить Covid ID, все необходимые для ее приобретения действия можно произвести на сайте предприятия www.covidid.lv, осуществив оплату при помощи интернет-банка. На следующий день после того, как сделка будет подтверждена по электронной почте, ковид-сертификат будет выслан клиенту или же каждый может прийти за ним лично в бар Nemiers в Риге, на улице Астрида Бриана, 9а.

В качестве новинки предлагаются наклейки

Чтобы убедиться в годности сертификата, в соответствующем учреждении или в магазине с помощью приложения в смартфоне считывается имеющийся на карте QR-код, подтверждающий, что сертификат является действительным и подлинным. Конечно, потребуется и удостоверение личности, однако использовать ID-карту или паспорт вместе с Covid ID гораздо легче, чем предоставлять загруженный в мобильный телефон QR-код, более того, обе эти карты можно хранить в одном месте в кошельке. Covid ID предлагает и новинку - специальные наклейки Covid ID с уникальным QR-кодом, которые можно наклеить непосредственно на ID или другие часто используемые карты.

Нужно отметить, что Covid ID годны не только в Латвии, но и во всех странах-членах ЕС.

ФОТО: Пресс-фото

Как получить Covid ID:

1. Зайдите на сайт www.covidid.lv

2. Впишите имя и фамилию

3. Закачайте уникальный QR-код

4. Осуществите оплату с помощью карты

5. Выберите вид и место получения

6. Получите Covid ID карту.

Расходы на Covid ID:

Цена - 4,80 евро

Получение на месте - в баре Nemiers, Рига, улица Астрида Бриана, 9а

Доставка - до 3 евро (максимальная цена)*

Виды доставки - DPD, Omniva (в пакоматы по всей Латвии)

Комплект наклеек Covid ID (10 шт.) - 3,80 евро

Спецпредложение Covid ID (карта + комплект наклеек) - 7 евро.