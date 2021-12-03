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Каждому из нас хочется чувствовать себя на высоте и хорошо выглядеть, но порой в ежедневной спешке думать о том, как выглядеть современно и комфортно, к сожалению, не остается времени. Именно поэтому стилист Синтия Селицка-Ужане собрала несколько простых, но действенных советов, которые помогут выглядеть современно и стильно, добавив к своему образу умные часы. Стилист подчеркивает, что в основе удачного образа – неизменная комбинация классической одежды с актуальными тенденциями сезона – сочетание стильного с практичным.

Наиболее актуальные формы и аксессуары в этом сезоне

В этом сезоне для женщин и мужчин актуальны широкие геометрические формы, например, широкие и выразительные пиджаки, вышитые или вырезанные геометрические формы и различные нестандартные покрои. То же самое относится и к аксессуарам. Синтия подчеркивает, что в особенности женщинам прекрасно подходят массивные сапоги, большие сумочки и выразительные аксессуары, как, например, солнцезащитные очки и наручные часы.

ФОТО: Publicitātes foto

Разработчики технологий также следят за модными тенденциями, предлагая устройства, которые не только обладают определенными техническими возможностями, но и привлекательны визуально. Ассортимент очень широк, поэтому Синтия делится своими критериями выбора перед покупкой умных часов.

Как выбрать практичного, но современного умного помощника?

Практические детали определенно становятся все более важными для людей, но это не значит, что выбирая более удобные модели одежды и аксессуаров не получится выглядеть современно. Например, разработчики технологий значительно повысили планку дизайна аксессуаров-умных часов, и новые умные часы Huawei Watch GT 3 Series – отличный тому пример.

«Мне как очень занятому человеку важно, чтобы аккумулятор умных часов работал дольше. Кроме того, интерфейс (от англ. interface) устройства должен быть понятным и четким, чтобы я могла легко использовать его в повседневной жизни. Конечно, дизайн и удобство в использовании тоже очень важны. В настоящее время очень актуальны умные часы Huawei Watch GT 3 с золотым ремешком Milanese, которые подходят практически к любой модели одежды и жизненной ситуации. Я считаю, что это и есть самый важный критерий выбора – чтобы устройство можно было использовать не только во время занятий спортом, но и в повседневной жизни», – говорит Синтия.

Кроме того, Синтия рассказывает, что в связи со спецификой работы стилистом у нее часто заняты руки, поэтому бывает сложно отвечать на телефонные звонки. По этой причине она предпочитает звонить и отвечать на звонки при помощи умных часов, для чего в напряженный предпраздничный сезон отлично подходят Huawei Watch GT 3.

С чем лучше сочетаются умные часы?

Умные часы зачастую имеют спортивный дизайн, поэтому может показаться сложным сочетать их с другой одеждой и аксессуарами в повседневной жизни. Стилист уверяет, что волноваться не о чем, и спортивные часы прекрасно сочетаются как с классической, так и современной одеждой.

«Huawei Watch GT 3 предлагает ремешки как в спортивном, так и в классическом стиле, которые идеально впишутся в любой образ. Например, сочетая умные часы со спортивным ремешком и классическим стилем одежды, можно надеть обувь спортивного стиля, которая создаст баланс образа в целом. Также наручные устройства любого стиля будут отлично сочетаться с актуальными сейчас массивными куртками, пальто и шубами. Новые умные часы с кожаным или металлическим ремешком идеально впишутся в любую жизненную ситуацию», – поясняет стилист.

Тенденции в мире моды быстро меняются, но Синтия напоминает, что аксессуары легко освежат любой образ. Например, если часы имеют золотой оттенок, их можно сочетать с сумочкой, на которой имеется более крупная деталь золотого цвета, что придаст умным часам более свежий вид.

ФОТО: Publicitātes foto

Разработчики технологий, как и дизайнеры одежды, думают на несколько сезонов вперед, чтобы представить пользователям надежный и современный дизайн, который прослужит долгое время и будет актуальным в любое время года, поэтому больше нет повода для опасений, что умные часы может быть трудно сочетать с повседневной и праздничной одеждой.