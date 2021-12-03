В Литве задержаны сбежавшие из Латвии иракцы и перевозивший их эстонец

Было установлено, что последние произвольно покинули Центр регистрации иностранцев в Латвии, а эстонец на автомобиле Volkswagen Toureg вез иракцев в Западную Европу.

После допроса гражданин Эстонии был заключен под стражу в одной из частей СОГГЛ. Ему грозит штраф или арест, либо до шести лет тюрьмы.