Стал известен размер зарплат Индрашиса, Букартса и Якса в КХЛ

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ в российских клубах выступает три представителя Латвии - нападающие Микс Индрашис и Рихард Букартс, а также защитник Янис Якс.

По данным "Спорт-Экспресс", зарплата Индрашиса во владивостокском "Адмирале" составляет 12 миллионов рублей за сезон (примерно 144 тысячи евро).

В свою очередь одноклубник Индрашиса по "Адмиралу" Рихард Букартс зарабатывает чуть скромнее - 10 миллионов рублей (примерно 120 тысяч евро).

Напомним, Индрашис начал сезон в подмосковном "Витязе", где он с зарплатой в 9 миллионов рублей (108 тысяч евро) был самым низкооплачиваемым легионером.

Что касается латвийского защитника ХК "Сочи" Яниса Якса, то по данным издания, хоккеист за сезон получит 4 миллиона рублей (около 48 тысяч евро). Исходя из этого можно сделать вывод, что Якс является одним из самых низкооплачиваемых легионеров КХЛ.