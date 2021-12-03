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До 31 декабря 2021 года домовладельцы обязаны зарегистрировать децентрализованную систему сбора или очистки сточных вод и обустроить ее в соответствии с требованиями законодательства. Невыполнение этого требования может повлечь за собой административную ответственность за несоблюдение правил регистрации, контроля и мониторинга децентрализованной канализационной системы.

Учитывая, что существующая в частной недвижимости на данный момент децентрализованная (локальная) система канализации в большинстве своем устарела и не соответствует требованиям нормативных актов, SIA Rīgas ūdens предлагает воспользоваться возможностью подключения жилых домов к централизованной канализации.

Местные канализационные системы вызывают много хлопот

В прошлом году Государственный контроль обнаружил, что до 64% ​​домохозяйств с децентрализованной системой очистки сточных вод сбрасывают их реже одного раза в год, тем самым подвергая опасности грунтовые воды, а также как свое, так и здоровье своих соседей. Децентрализованная система канализации требует регулярного осмотра, обслуживания и удаления сточных вод, потому ее эффективность зависит только от добросовестности владельца. Кроме того, как сказал Сандис Деюс, исполнительный директор Латвийской ассоциации предприятий водоснабжения и канализации, на недавнем вебинаре "‎Не сиди на нечистотах с часовым механизмом"‎, организованном Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), “‎даже самое ответственное обслуживание децентрализованной канализации - довольно большой риск, поскольку нужно знать, как ее правильно использовать - это серьезные хлопоты, требующие большого внимания”‎.

Не приведенные в порядок системы вредят окружающей среде и здоровью

VARAM недавно запустило экологическую кампанию с целью привлечения общественности к более активному подключению к централизованной системе сбора и очистки сточных вод. По оценкам специалистов, один человек в среднем использует от 40 до 200 литров воды в день, и около 70–90% этого объема уходит в канализацию. В бытовые сточные воды в среднем попадает 99% воды, оставшийся процент составляют неорганические и органические вещества - физиологические выделения человека, а также мясных и растительных волокон и масел. В свою очередь, неорганические вещества — это песок, минеральные соли, кислоты, щелочи, моющие средства и т.д. “Если децентрализованная система сбора и очистки сточных вод не работает или должным образом не обслуживается, нечистоты выбрасываются в окружающую среду - в грунтовые воды, канавы и почву. Ущерб может быть нанесен как питьевой воде, так и здоровью человека, поскольку этих нечистот много”, - отмечает VARAM.

Подключение к централизованной канализации – в перспективе выгоднее

Чтобы защитить окружающую среду и себя от потенциального ущерба, гораздо выгоднее подключиться к централизованной системе сбора и очистки сточных вод. Эксперты отмечают, что такое решение значительно облегчает повседневные заботы, а также дает финансовую выгоду, к примеру, за счет увеличения стоимости недвижимости. “Одно из самых больших преимуществ — это комфорт - сточные воды уходят из жилища, и домовладельцу не приходится ломать голову о том, что с ними делать. Также нет необходимости организовывать отвод сточных вод или думать о ремонте оборудования. При подключении к централизованной системе поставщики услуг обеспечивают сбор и отвод сточных вод на очистные сооружения, а также соответствие оказываемых услуг требованиям качества и другим условиям, установленным нормативными актами”, - подчеркивают в VARAM.

“Сточные воды в централизованной канализации обрабатываются в соответствии с требованиями защиты окружающей среды, что снижает риск сброса сточных вод в источники питьевой воды, реки и море. Следует подчеркнуть, что в долгосрочной перспективе ежемесячная плата за услуги централизованной канализации будет ниже, чем расходы на удаление сточных вод, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию децентрализованной системы”, - сказала директор Департамента охраны окружающей среды VARAM Рудите Весере.

Подключение может быть софинансировано до 100%

SIA Rīgas ūdens напоминает, что на административных территориях Риги в окрестностях Марупе, Катлакалнса и Болдераи, где реализуется софинансируемый Фондом сплочения ЕС проект “Развитие управления водными ресурсами в Риге, фаза 4”, владельцам жилых домов по-прежнему доступно муниципальное софинансирование для подключения к централизованной или городской системе канализации и водоснабжения для компенсации затрат на строительство. Подать заявку на муниципальное софинансирование можно до 31 декабря 2022 года, если строительство подключения будет завершено к 31 октября 2022 года. Для отдельных категорий граждан доступно софинансирование до 100%.

Возможности софинансирования скоро будут доступны и в районах, где реализуются аналогичные проекты, софинансируемые Фондом сплочения ЕС – 5 и 6 фазы “Развития управления водными ресурсами в Риге”. Эти проекты реализуются на административных территориях Риги в окрестностях Берги, Бебербеки, Иманты, частично Тейки и Зиепниеккалнса. Жители этих территорий уже могут получить муниципальное софинансирование на проектирование подключения к централизованной канализационной системе.

Специалисты SIA Rīgas ūdens предлагают бесплатные консультации.

Для успешного осуществления процесса строительства SIA Rīgas ūdens предлагает ряд послаблений, а также инженерно-техническую помощь - специалисты предприятия бесплатно осмотрят частные коммуникации, порекомендуют лучшие решения для подключения, подготовят смету строительства, а также предоставят необходимые консультации. Кроме того, SIA Rīgas ūdens предлагает возможность заключить договор на установку подключения и договориться об оплате затрат на строительство в более длительный, взаимно согласованный срок.

Более подробная информация о порядке строительства подключения и выплаты софинансирования доступна на домашней странице www.rigasudens.lv или по телефону 8 000 21 22.