Заболеваемость Covid-19 в Латвии упала ниже среднеевропейского уровня

За предыдущие две недели с 15 по 28 ноября кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии снизилась до 632,9 случая, тогда как в среднем в ЕС/ЕЭЗ она выросла до 742,1 случая.

По заболеваемости Covid-19 Латвия в настоящее время находится на 18-м месте среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Аналогичная ситуация и в других странах Балтии: уровень заболеваемости в Литве за предыдущие две недели составил 876,9 случая на 100 000 населения, а в Эстонии - 696,6 случая. Соответственно, Литва опустилась на 13-е место по заболеваемости, а Эстония - на 17-е место.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС/ЕЭЗ за последние две недели был в Словакии - 2533,8 случая Covid-19 на 100 000 населения. Порог в 2000 случаев также превышен в Чехии, Бельгии и Австрии.

Латвии удалось снизить количество заболевших и среди пожилых людей. За последние две недели в Латвии уровень инфицирования среди населения в возрасте 65 лет и старше составил 418 случаев на 100 000 населения, и страна опустилась на 14-е место среди стран ЕС/ЕЭЗ по этому показателю. В среднем по ЕС/ЕЭЗ он составляет 402,9 случая на 100 000 населения.

Смертность с диагностированным Covid-19 в Латвии также постепенно снижается, но в конце прошлой недели она все еще была почти в четыре раза выше, чем в среднем по ЕС/ЕЭЗ.

За последние две недели уровень смертности с диагностированным Covid-19 в Латвии снизился до 177,7 случая на миллион населения, однако Латвия находится на четвертом месте среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ с самой высокой смертностью. Более высокие показатели смертности зарегистрированы в Болгарии, Хорватии и Венгрии.

Средний уровень смертности с Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил 46,7 случая на миллион населения.