Пт, 3.12.2021
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Фото ⟩ В Валмиере подростки ограбили девочку. Полиция ищет свидетелей

ФОТО: Valsts policija

Полиция просит отозваться свидетелей ограбления девочки в парке Вецпуйшу в Валмиере.

Во вторник, 30 ноября, в 14:30 в Валмиере, в парке Вецпуйшу, четверо неустановленных молодых людей, пригрозив физической расправой, ограбили несовершеннолетнюю девочку.

ФОТО: Valsts policija

Валмиерский участок управления Госполиции Видземского региона просит отозваться свидетелей происшествия, которые могут предоставить какую-либо ценную информацию об увиденном. Кроме того, полиция просит отозваться каждого, кто может опознать людей с фотографий, позвонив по номеру телефона 64201368 или 110.

Также стражи порядка призывают и самих разыскиваемых добровольно явиться в полицию.


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