Фото ⟩ В Валмиере подростки ограбили девочку. Полиция ищет свидетелей

Во вторник, 30 ноября, в 14:30 в Валмиере, в парке Вецпуйшу, четверо неустановленных молодых людей, пригрозив физической расправой, ограбили несовершеннолетнюю девочку.

Валмиерский участок управления Госполиции Видземского региона просит отозваться свидетелей происшествия, которые могут предоставить какую-либо ценную информацию об увиденном. Кроме того, полиция просит отозваться каждого, кто может опознать людей с фотографий, позвонив по номеру телефона 64201368 или 110.