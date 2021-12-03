Фото ⟩ В Валмиере подростки ограбили девочку. Полиция ищет свидетелей
Полиция просит отозваться свидетелей ограбления девочки в парке Вецпуйшу в Валмиере.
Полиция просит отозваться свидетелей ограбления девочки в парке Вецпуйшу в Валмиере.
Во вторник, 30 ноября, в 14:30 в Валмиере, в парке Вецпуйшу, четверо неустановленных молодых людей, пригрозив физической расправой, ограбили несовершеннолетнюю девочку.
Валмиерский участок управления Госполиции Видземского региона просит отозваться свидетелей происшествия, которые могут предоставить какую-либо ценную информацию об увиденном. Кроме того, полиция просит отозваться каждого, кто может опознать людей с фотографий, позвонив по номеру телефона 64201368 или 110.
Также стражи порядка призывают и самих разыскиваемых добровольно явиться в полицию.