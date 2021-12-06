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Телеканал Viasat History воскрешает исторические события в захватывающих документальных фильмах, авторы которых предлагают новый современный взгляд на историю. В этих документальных фильмах наши зрители отправляются в яркое путешествие во времени к новым интеллектуальным открытиям, сделанным на основе тщательно изученных материалов, которые могут вызвать интерес у искушенного зрителя и рассказать нам много нового.

Великие тайны человечества

Считается, что сказки и мифы существуют столько же времени, сколько и само человечество, но среди них есть тайны, разгадку которых до сих пор пытаются найти исследователи: именно расследованию таких загадок посвящен многосерийный документальный фильм «Мифы — великие тайны человечества», в котором ученые и исследователи будут рассказывать зрителям о разных мифах, в том числе о тайнах Святого Грааля, человека-мотылька, проклятия фараона и Бермудского треугольника. Одни мифы часто порождают другие, с течением столетий они обрастают новыми подробностями и начинают играть новыми красками, иногда переплетаясь с другими историями: именно так зарождается совершенно новый путь, по которому еще только предстоит пройти исследователям. 10-серийный документальный фильм «Мифы — великие тайны человечества» поможет узнать истину в процессе исследования этих тайн: смотрите только на телеканале Viasat History, начиная с 6 декабря, по будним дням в 22:00.

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Загадочные древние цивилизации и поразительные древние суперстроения

В 3-серийном документальном фильме «Древние суперстроения», премьера которого состоится на телеканале 6 декабря в 20:55, мы узнаем тайны, связанные с храмовым комплексом Ангкор-Ват в Камбодже, Собором Святой Софии в Стамбуле и французским музеем Лувр; эти древние сокровищницы исследовались в течение многих веков, но, тем не менее, они по-прежнему окутаны тайной. В этом интересном цикле строения рассматриваются в разных ракурсах и с разных точек зрения, что проливает новый свет на загадки их истории и строительства.

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Второй документальный фильм, который позволит нам лучше понять древние цивилизации, называется «Забытые гробницы древних майя»: его премьера состоится на телеканале Viasat History в канун Рождества, в пятницу, 24 декабря, в 21:30. В этом двухсерийном документальном фильме мы будем путешествовать вместе с археологами в поисках ключа к разгадке этой тайны, узнаем, как жили древние майя и что случилось с этой цивилизацией. Мы сможем присоединиться к группе исследователей, получив возможность непосредственно наблюдать за их работой и получением снимков методом мюонной радиографии — передовой технологии, основанной на использовании потока космических частиц (мюонов), чтобы путем зондирования обнаружить царскую гробницу внутри храма возрастом 1 200 лет; другая группа исследователей будет проводить работы на дне озера, чтобы найти ответ на вопрос, почему древние майя покинули свои великолепные города. Использование компьютерной графики и уникальный доступ к раскопкам на территории трех стран предоставит нам замечательную возможность совершить настоящие открытия и прорыв в понимании того, что же на самом деле произошло с этой удивительной цивилизацией.

Война, секретные архивы и заболевания

Дата 7 декабря также известна как национальный день памяти трагедии в Перл-Харбор. Специально к этому событию в этот день в 23:05 телеканал Viasat History приурочил показ документального фильма «Перл-Харбор».

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Идеальное расположение военной базы на Гавайских островах стало местом одного из самых памятных сражений Второй мировой войны: 7 декабря 1941 г. в 7:53 японская эскадрилья атаковала корабли военного флота США, которые находились в гавани Перл-Харбор. Этот день стал днем краха для Соединенных Штатов Америки и оборонительной стратегии этой страны, причем это нападение стало переломным моментом, т. к. уже на следующий день США официально вступили во Вторую мировую войну, выведя этот конфликт на новый — поистине глобальный — уровень. Как события в Перл-Харбор изменили ход Второй мировой войны и весь мир, почему Рузвельт назвал этот день «днем позора», стал ли он по-настоящему победным для Японии, какие были дипломатические предпосылки трагедии в Перл-Харбор и было ли это нападение действительно совершенно неожиданным?

Документальный фильм «Папа Римский и Гитлер - Секретные досье Пия XII» позволит нам познакомиться с очень противоречивыми материалами. 2 марта 2020 г. Папа Римский Франциск предоставил исследователям доступ к документам по одному из наиболее противоречивых вопросов в новейшей истории Ватикана, а именно к архивным документам о периоде папства Пия XII. Эудженио Мария Пачелли — Папа Римский Пий XII — был избран на святой папский престол в 1939 г., всего лишь за несколько месяцев до начала Второй мировой войны; в следующие годы нацистский режим депортировал миллионы евреев, включая 1 024 человек из Рима, и уничтожил их в концентрационных лагерях, но Пий XII сохранял молчание и не произнес ни слова сочувствия страдающей еврейской нации; кроме того, он никогда публично не выступал против Гитлера. Почему он сохранял молчание в период Холокоста, что он делал во время облавы на евреев в Риме в 1943 г., и знал ли Пий XII о том, что некоторые нацистские преступники, например, Адольф Эйхман, использовали документы Ватикана, чтобы скрыться в Латинской Америке? Мы постараемся найти ответы на эти вопросы в документальном фильме, премьера которого состоится в субботу, 18 декабря, в 22:55 только на телеканале Viasat History.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

В последний день уходящего года, пятницу, 31 декабря, в 00:00 телеканал Viasat History покажет новый документальный фильм «Испанский грипп: Невидимый враг». В апреле 1918 г., когда в Европе была в разгаре Первая мировая война, очень заразный грипп распространился на территории всех континентов; этот грипп, ошибочно названный «Испанским гриппом», свирепствовал два года и унес жизни более 50 миллионов человек, пока пандемия не закончилась, а связанные с ней события не канули в прошлое. Откуда появилась эта болезнь, как она распространилась, какие меры были приняты, чтобы остановить ее распространение, и какие уроки мы можем извлечь из этой трагедии? В этом документальном фильме описано глобальное историческое исследование, в рамках которого ученые получили доступ к редким ранее неизученным архивным материалам, международной прессе, фотографиям и личным дневникам, что позволило им предложить зрителям тщательный хронологический анализ данных, связанных с одной из наиболее масштабных катастроф 20 века.

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