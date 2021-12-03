Работа аэропорта "Рига" была возобновлена

По информации на странице аэропорта, в субботу утром началась посадка на несколько рейсов, однако время вылета нескольких рейсов будет отложено.

Ночью на субботу службы аэропорта занимались восстановлением безопасности взлета, посадки и обслуживания самолетов, в том числе - очисткой посадочной полосы и вывозом снега.

Аэропорт подчеркнул, что полеты восстанавливаются постепенно, поэтому в течение дня возможна задержка полетов, а пассажирам советуют связаться со своими авиакомпаниями, чтобы выяснить более точную информацию о полетах. Информация о полетах на страничке аэропорта также регулярно обновляется.

Вчера, представитель аэропорта Илзе Сална указала, что аэропорт "Рига" призывает пассажиров, у которых сегодня планировался вылет из аэропорта "Рига", связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о своих дальнейших действиях, возможностях расселения и других услугах. Тех пассажиров, для которых это возможно, аэропорт призывает отправиться по домам или в места проживания.

Сална напомнила, что сильный снегопад влияет и на движение транспорта, в том числе общественного, в и из аэропорта.

Информация о полетах также доступна и на сайте аэропорта.

Напомним, сегодня, 3 декабря, в Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки.

Среди пассажиров на борту самолета находился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Отметим, что в Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снеге.