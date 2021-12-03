Работа аэропорта "Рига" постепенно возобновляется

Согласно информации на сайте аэропорта, первый самолет вылетел из Риги в 6:30 утра, это был рейс airBaltic в Дубай. Первым самолетом, который приземлился в аэропорту Риги в субботу утром в 6:56, стал рейс airBaltic из Таллинна.

Размещенная на сайте аэропорта информация гласит, что в субботу утром началась посадка на несколько рейсов, правда, вылет ряда самолетов задерживается.

В ночь на субботу службы аэропорта работали над восстановлением безопасного режима взлета, посадки и обслуживания воздушных судов на аэродроме, включая уборку взлетно-посадочной полосы, перронов и вывоз снега.

В аэропорту подчеркнули, что полеты возобновляются постепенно, поэтому возможны задержки рейсов в течение всего дня. Пассажирам по-прежнему рекомендуется связываться со своими авиакомпаниями для получения более подробной информации. Информация о рейсах также регулярно обновляется на сайте аэропорта.

Вчера, 3 декабря, представитель аэропорта Илзе Сална сообщила, что аэропорт "Рига" призывает пассажиров, у которых сегодня планировался вылет из аэропорта "Рига", связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о своих дальнейших действиях, возможностях расселения и других услугах. Тех пассажиров, для которых это возможно, аэропорт призывает отправиться по домам или в места проживания.

Сална напомнила, что сильный снегопад влияет и на движение транспорта, в том числе общественного, в и из аэропорта.

Информация о полетах также доступна и на сайте аэропорта.

Напомним, 3 декабря, в Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки.

Среди пассажиров на борту самолета находился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Отметим, что в Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снеге.