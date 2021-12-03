Пт, 3.12.2021
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Гунта, мать

Внимание! Аэропорт "Рига" постепенно возвращается к работе
Последствия ЧП устранены, но ситуация может измениться

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В аэропорту "Рига" устранены последствия произошедшего сегодня происшествия. Из-за снегопада и, заботясь о безопасности полетов, было принято решение о закрытии летного поля до 18:00. Сейчас аэродром открыт, но ситуация может измениться.

Аэропорт "Рига" с 18:00 постепенно возвращается к работе в ограниченном объеме. Пассажирам, у которых сегодня планировался вылет из аэропорта "Рига", все еще советуются связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать информацию о времени вылета их рейсов.

Информация о полетах также доступна и на сайте аэропорта.

Ранее из-за закрытой взлетно-посадочной полосы в Рижском аэропорту задерживался вылет 21 регулярного и двух нерегулярных рейсов, сообщила агентству LETA представитель аэропорта Илзе Сална.

В другие аэропорты были перенаправлены девять рейсов, отменены четыре прибывающих и четыре вылетающих рейса.

Напомним, сегодня, 3 декабря, в Рижском аэропорту самолет airBaltic, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за сильного снега и плохой видимости съехал с маневровой дорожки. 

Среди пассажиров на борту самолета находился и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Отметим, что в Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снеге.


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