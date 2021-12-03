3 декабря в одном абзаце ⟩ ЧП в аэропорту, взятка медом и много-много-много снега

Но, судя по комментариям, читателей сильнее всего волную международные новости. США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси, а Лукашенко тут же заявил, что готовит ответ .

Латвийские политики частенько повышают свои зарплаты, а жители каждый раз вопрошают: "За что? Они и так много получают!". Как много зарабатывают политики разных стран - можно выяснить в этом авторском материале.