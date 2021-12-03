Пт, 3.12.2021
Уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал об исключении Литвы из таможенных систем Китая
об исключении Литвы из таможенных систем Китая

3 декабря в одном абзаце ⟩ ЧП в аэропорту, взятка медом и много-много-много снега

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Лукашенко грозит Европе, самолет airBaltic сходит с пути в аэропорту, снег на улицах не успевают убирать, в Валмиере ограбили девочку... Как же хорошо, что завтра выходные!

События дня в одном абзаце

Главная новость пятницы, внезапно, не Covid-19, а снег. В Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение. Но главное ЧП, вызванное снегом, случилось в аэропорту - самолет airBaltic съехал с маневровой дорожки. На борту самолета был министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Аэродром закрыли до 6:00 субботы! Но что уж говорить об аэропорте, если даже городские улицы чистятся плохо. Во всяком случае, Резекненская дума уже расторгла договор с Clean R - компанией, ответственной за чистку улиц. То же самое грозится сделать и Рижская дума, если ситуация не исправится. Впрочем, у некоторых депутатов есть решение. Пусть население чистит остановки само! Мы считаем - гениально. Но не так гениально, как решение двух полицейских принять взятку в виде... 48 килограммов меда! Видимо их жезлы не черно-белые, а черно-желтые. И с жалом на торце. На этом фоне данные о Covid несколько меркнут - 723 новых случая. Радует, что заболеваемость упала ниже среднеевропейского уровня. Печалит, что болеют даже заключенные. В том числе и экс-мэр Вентспилса - Айварс Лембергс. Между тем полиции нужна наша помощь. Как на местном уровне - найти четырех подростков, ограбивших девочку в Валмиере; так и на европейском - зайти на сайт с фотографиями самых разыскиваемых преступников континента. И последняя грустная новость - на 93-м году из жизни ушла актриса Нина Ургант ("Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой", "Укротительница тигров").

Все обсуждают

Но, судя по комментариям, читателей сильнее всего волную международные новости. США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси, а Лукашенко тут же заявил, что готовит ответ.

Чтиво дня

Латвийские политики частенько повышают свои зарплаты, а жители каждый раз вопрошают: "За что? Они и так много получают!". Как много зарабатывают политики разных стран - можно выяснить в этом авторском материале.

Видео дня: 

Роботы-курьеры в Эстонии встали в пробку.


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