3 декабря в одном абзаце ⟩ ЧП в аэропорту, взятка медом и много-много-много снега

События дня в одном абзаце
Главная новость пятницы, внезапно, не Covid-19, а снег. В Риге впервые в истории объявлено красное предупреждение. Но главное ЧП, вызванное снегом, случилось в аэропорту - самолет airBaltic съехал с маневровой дорожки. На борту самолета был министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Аэродром закрыли до 6:00 субботы! Но что уж говорить об аэропорте, если даже городские улицы чистятся плохо. Во всяком случае, Резекненская дума уже расторгла договор с Clean R - компанией, ответственной за чистку улиц. То же самое грозится сделать и Рижская дума, если ситуация не исправится. Впрочем, у некоторых депутатов есть решение. Пусть население чистит остановки само! Мы считаем - гениально. Но не так гениально, как решение двух полицейских принять взятку в виде... 48 килограммов меда! Видимо их жезлы не черно-белые, а черно-желтые. И с жалом на торце. На этом фоне данные о Covid несколько меркнут - 723 новых случая. Радует, что заболеваемость упала ниже среднеевропейского уровня. Печалит, что болеют даже заключенные. В том числе и экс-мэр Вентспилса - Айварс Лембергс. Между тем полиции нужна наша помощь. Как на местном уровне - найти четырех подростков, ограбивших девочку в Валмиере; так и на европейском - зайти на сайт с фотографиями самых разыскиваемых преступников континента. И последняя грустная новость - на 93-м году из жизни ушла актриса Нина Ургант ("Белорусский вокзал", "Сыновья уходят в бой", "Укротительница тигров").
Но, судя по комментариям, читателей сильнее всего волную международные новости. США и Евросоюз ввели новые санкции против Беларуси, а Лукашенко тут же заявил, что готовит ответ.
Латвийские политики частенько повышают свои зарплаты, а жители каждый раз вопрошают: "За что? Они и так много получают!". Как много зарабатывают политики разных стран - можно выяснить в этом авторском материале.
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Роботы-курьеры в Эстонии встали в пробку.