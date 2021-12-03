Мартин Дукурс на пьедестале Кубка мира по скелетону в Альтенберге
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс занял третье место на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.
Победителем соревнований стал немец Аксель Юнг, показавший в сумме за две попытки результат 1 минута 51,71 секунды. Вторым также стал представитель Германии Кристофер Гротер, который отстал от Юнга на 0,11 секунды.
Мартин Дукурс замкнул тройку лидеров, отстав от победителя на 0,45 секунды. В свою очередь Томас Дукурс занял седьмую строчку с отставанием 1,04 секунды.
Лучшим из россиян стал Владислав Семёнов, который уступил победителю 0,86 секунды и стал четвёртым. Другие представители России Никита Трегубов и Александр Третьяков заняли пятое и девятое места соответственно.
Напомним, во время первого этапа Кубка мира Мартин Дукурс стал вторым, уступив Третьякову всего 0,07 секунды. Томас Дукурс на первом этапе Кубка мира занял 16-е место. Неделю спустя братья Дукурсы не смогли попасть в десятку лучших на втором этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке, заняв 11-е и 18-е места.
Следующий этап Кубка мира пройдёт 10 декабря в немецком Винтерберге.