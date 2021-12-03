Видео ⟩ Полиция по запросу США задержала латвийца за присвоение 7 млн долларов

Этот человек вместе с соучастниками совершил мошеннические действия, создав ложные инвестиционные платформы, рассказали в Госполиции.
США проводят расследование по делу об участии латвийца в преступлениях, связанных с мошенничеством в электронной среде и мошенничестве с ценными бумагами в период с ноября 2017 года по июль 2019 года.
Латвиец вместе с другими людьми создал по меньшей мере два мошеннических предложения монет ICO (Initial coin Offerings), будто бы предлагая цифровые маркеры; создал ряд мошеннических инвестиционных платформ, заблуждая людей и обещая гарантированную ежедневную прибыль от торговли цифровыми активами или криптовалютами.
Это человек, используя псевдонимы, в нескольких странах создал и контролировал корпоративные структуры и поддерживал счет облачного хранилища. Цифровые кошельки, связанные с этими мошенническими структурами, идентифицированы. Обнаружено, что на эти кошельки получено семь миллионов долларов США.
Во время обыска по месту жительства этого латвийца были найдены и изъяты многие электронные носители информации, документы, ставшие доказательствами в уголовном деле.
После получения просьбы о выдаче, сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями 1 декабря задержали латвийца. 3 декабря в целях выдачи суд применил к нему меру пресечения - заключение под стражу.
Как свидетельствует информация на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, латвийцем, против которого выдвинуто обвинение, является некий Иварс Аузиньш.
Согласно гражданской жалобе, поданной в окружной суд Нью-Йорка, Аузиньш обманывал инвесторов и из США, и из других стран.
В передаче TV3 Ziņas сегодня сообщили, что Аузиньш был арестован 1 декабря и у него были конфискованы два эксклюзивных автомобиля и 100 000 евро наличными.
Использованная мужчиной схема была частью аферы Denaro, мошеннической дебетовой платформой нескольких валют, которая работала с января 2018 года по март 2018 года. Латвиец ложно утверждал, что Denaro позволяет пользователям хранить свои цифровые средства в безопасном цифровом кошельке, а затем израсходовать их. Когда сотни инвесторов вкладывали свои деньги, они были украдены.