Кабмин не определил порядок получения компенсации за побочки от вакцин

Чтобы начать выплату компенсаций, надо принять правила, сколько и кому возместят. Среди этих людей - фотограф Карина Миезая. У нее осложнения при вакцинации вызвали аутоимунную реакцию организма.

Сейм решил, что людям с тяжелыми или средней тяжести расстройствами здоровья после вакцинации от Covid-19 полагается компенсация. Максимальная сумма будет 142 тысячи евро. Но проблема в том, что это еще нужно решить Кабмину.

Минздрав пояснил, что проект правил, которые в конце года будут поданы в Кабмин, находится в разработке. Подать заявку на компенсацию можно будет в течение двух лет.

"Мы бы хотели, чтобы это было по возможности просто. Но человек будет должен доказать, что вакцинировался и это связано с вакциной. Человек должен сам собрать заключения медиков", -

указала секретарь министерства Индра Дрейка.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP) поясняет, что механизм должен начать работать в начале нового года.

"Людям не стоит волноваться о возможности записаться", - говорит Павлютс.

У Карины Миезаи через два дня после получения второй дозы вакцины в конце мая начали неметь руки, а позже ей стало тяжело ходить. Она попала в больницу, было проведена масса обследований, но причину долго не удавалось найти.