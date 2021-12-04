Сб, 4.12.2021
Уже были предупреждения из Китая, что что-то может произойти. Наверное, это первый сигнал об исключении Литвы из таможенных систем Китая
об исключении Литвы из таможенных систем Китая

Фото ⟩ В Таллиннский зоопарк прибыл новый житель - снежный барс Сому

В воскресенье днем ​​в Таллинн из зоопарка Зальцбурга прибыл двухлетний снежный барс Сому, пишет Lemmik.

Генеалогическое древо Сому простирается до снежных барсов Кунгей и Рембо, пойманных еще в прошлом столетии в Кыргызстане на дикой природе и проживших затем долгую жизнь в Таллиннском зоопарке.

Сому - мужское имя в языке хинди. Это слово имеет несколько значений, одно из которых - Луна.

В настоящее время снежный барс Сому находится на карантине.


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