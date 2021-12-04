Видео ⟩ Очевидец делится впечатлениями об аварии самолета в аэропорту "Рига"

В пятницу, 3 декабря, из-за снега и плохой видимости в аэропорту "Рига" с дорожки съехал самолет компании airBaltic. Владимир Цирков, который находился в самолете, сказал порталу Apollo.lv, что ощущения были "интересные", а на самолете он "до этого не дрифтовал".