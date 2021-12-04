Видео ⟩ На Таллинском шоссе авария из-за неудачного обгона

Около 14:30 женщине за рулем BMW показалось, что едущая перед ней машина двигается слишком медленно, и она приняла решение идти на обгон.

Скорее всего, в другой день, когда дорога бы не была замерзшей и покрытой снегом, все бы обошлось. Однако, когда машина заканчивала маневр и возвращалась на свою полосу, ее занесло и водитель потеряла контроль. Столкновение с едущим на встречу Volvo было неизбежно.

Водитель Volvo не пострадал в происшествии. Два человека, в том числе, водитель BMW, получили несколько серьезных травм.

Оба автомобился серьезно пострадали, и, скорее всего, не подлежат ремонту. Представители Госполиции призывают обратить внимание на погодные условия: выбирать правильную скорость, готовится к маневрам заранее и серьезно подумать, необходимо ли совершать обгон.

За минувшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий в Латвии пострадали 15 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего было зарегистрировано 237 ДТП.

В пятницу составлено 322 протокола об административных правонарушениях, в том числе 44 за превышение скорости, девять за вождение в состоянии алкогольного опьянения и десять за агрессивное вождение.