Выявлено 727 новых случаев Covid-19. Умерли 13 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 727 новых случаев Covid-19, поступила информация о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 727 новых случаев Covid-19, поступила информация о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:
12 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 438 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 593.1 случая.
Доля положительных результатов тестирования составила 6,8%. Было сделано 10 728 тестов.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 256 852 человек.