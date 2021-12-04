Сб, 4.12.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Выявлено 727 новых случаев Covid-19. Умерли 13 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 727 новых случаев Covid-19, поступила информация о 13 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

12 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 438 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 593.1 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 6,8%. Было сделано 10 728 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 256 852 человек.


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