Выявлено 727 новых случаев Covid-19. Умерли 13 человек

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

12 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 438 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 289 были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос до 593.1 случая.

Доля положительных результатов тестирования составила 6,8%. Было сделано 10 728 тестов.