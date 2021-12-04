Бюджет на 2022 год: прогнозируется конец кризиса Covid-19

Всего в пакете госбюджета на 2022 год объявлены 14 законов.

Как сообщалось ранее, 23 ноября Сейм принял в окончательном чтении закон "О государственном бюджете на 2022 год", предусматривающий доходы в размере 10,6 миллиарда евро, а расходы - в размере 12,4 миллиарда евро.

Запланированные доходы основного бюджета составляют 7,5 млрд евро, а расходы - 9,3 млрд евро. В специальном бюджете запланированы доходы в размере 3,4 миллиарда евро и расходы в размере 3,4 миллиарда евро. Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2022 году прогнозируется на уровне 5%, в то время как дефицит бюджета расширенного правительства - на уровне 1,62 млрд евро или 4,8% от ВВП.

Сейм приступил к работе над пакетом государственного бюджета 15 октября, а в окончательном чтении начал его рассмотрение ровно через месяц - 15 ноября. Это второй бюджет в истории Латвии, который был принят частично дистанционно на внедренной в конце 2020 года платформе e-Saeima.

В этом году также сократилась вдвое продолжительность дебатов. Вместо пятиминутных и двухминутных дебатов в первом и втором рассмотрении соответственно, как это было раньше, в этом году длительность речей депутатов составила две и одну минуту. За принятие закона проголосовали 52 депутата, против - 37.

Согласно сценарию, рост ВВП Латвии достигнет 3,7% в 2021 году и 5% в 2022 году, что соответственно на 0,7 и 0,5 процентных пункта выше, чем прогнозировалось в феврале этого года при подготовке программы стабильности Латвии на 2021-2024 год. В свою очередь, в 2023 и 2024 годах ВВП вырастет на 3,5% и 3,4% соответственно - на 0,3 и 0,7 процентных пункта выше, чем в февральском прогнозе. Улучшение макроэкономических прогнозов основано на более эффективном реагировании экономики на вызовы пандемии.

Сценарий макроэкономического развития основан на предположении, что экономический рост в 2021 и 2022 годах будет определяться ограничением вспышки Covid-19 как в Латвии, так и успешным преодолением кризиса в мире и у основных внешнеторговых партнеров Латвии, что будет способствовать росту внутреннего и внешнего спроса.

Подобное предположение лежит в основе макроэкономических прогнозов всех международных организаций, основанных на последних данных о распространенности Covid-19 на момент составления прогнозов.

Основной движущей силой экономического роста Латвии в 2021 году станет рост частного потребления, которое быстро восстановилось во втором квартале этого года после снятия ограничений и улучшения потребительских настроений. Следовательно, за год он может увеличиться на 6,3%. С учетом низкой базы рост частного потребления в 2022 году может составить 10,4%, однако частное потребление будет всего на 5,5% выше, чем в 2019 году.

В этом году объем инвестиций может вырасти на 4,1%, а в 2022 году достичь подъема уже на 8,5%. Рост будет обеспечен доступностью фондов ЕС и механизма восстановления и устойчивости, а также реализацией проекта Rail Baltica.

Среднегодовая инфляция в 2021 году прогнозируется на уровне 2%, а в 2022 году - на уровне 2,4%. По сравнению с февральским прогнозом теперь прогноз инфляции на 2021 год повышен на 0,6 процентного пункта, на 2022 год - на 0,4 процентного пункта. Более резкий рост потребительских цен будет определен ростом мировых цен на сырьевые товары, в том числе нефть и продукты питания, а также ускорением экономического роста в Латвии и ростом цен на услуги. В свою очередь, в последующие два года инфляция снизится до уровня 2%.

В 2022 году на фоне стремительного развития экономики и сокращения численности населения трудоспособного возраста уровень безработицы снизится до 7%. Количество трудоустроенных немного увеличится в 2022 году и к 2024 году стабилизируется на уровне 900000.