Сб, 4.12.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Итальянец пытался получить укол прививки от Covid в силиконовую руку

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels/Mikhail Nilov

50-летний итальянец пришел в центр вакцинации от коронавируса с силиконовой рукой. Он надеялся, что врач сделает укол в поддельную руку, сообщил глава региона Пьемонт Альберто Чирио в Facebook. 

Он сказал, что силикон на поддельной руке выглядел очень похожим на настоящую кожу. 

"Однако цвет и фактура руки вызвала у медсестры подозрения, и она попросила мужчину показать всю руку", - пишет Чирио.

Медсестра рассказала местным СМИ, что закатав рукав, она увидела, что рука "резиновая и холодная" и "слишком светлая".

Когда обман открылся, мужчина пытался убедить медсестру "закрыть глаза" на происшествие. Однако информация о событии была передана в прокуратуру.

Агентство Reuters сообщает, что мужчина был медицинским работником, который был уволен из-за отказа вакцинироваться. Он пытался обмануть коллегу в центре вакцинации.

La Repubblica, в свою очередь, указывает, что инцидент, возможно, не был единственным случаем подобной попытки мошенничества.


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