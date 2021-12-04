Итальянец пытался получить укол прививки от Covid в силиконовую руку

Он сказал, что силикон на поддельной руке выглядел очень похожим на настоящую кожу.
"Однако цвет и фактура руки вызвала у медсестры подозрения, и она попросила мужчину показать всю руку", - пишет Чирио.
Медсестра рассказала местным СМИ, что закатав рукав, она увидела, что рука "резиновая и холодная" и "слишком светлая".
Когда обман открылся, мужчина пытался убедить медсестру "закрыть глаза" на происшествие. Однако информация о событии была передана в прокуратуру.
Агентство Reuters сообщает, что мужчина был медицинским работником, который был уволен из-за отказа вакцинироваться. Он пытался обмануть коллегу в центре вакцинации.
La Repubblica, в свою очередь, указывает, что инцидент, возможно, не был единственным случаем подобной попытки мошенничества.