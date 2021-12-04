СМИ: Россия готовит наступление против Украины

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал о данных, согласно которым половина этих военных России уже расположена в разных точках около границы с Украиной.
Чиновник добавил, что по плану России планируется переместить 100 батальонов тактической группы с техникой и артиллерией.
По этой информации Россия в рамках операций информационной войны с помощью различных посредников и СМИ очерняла Украину и НАТО перед ожидаемым вторжением.
Первой о заявлении спецслужб написала The Washington Post.
До этого президент США Джо Байден в пятницу заявил, что готовится к тому, чтобы предотвратить любые планы Россию по вторжению в Украину.
Кремль отрицает подозрения в подготовке вторжения и обвинил США в искусственном создании напряженной ситуации.