Сб, 4.12.2021
В целом правительство должно заниматься вопросами санкций принципиально, без волокиты, четко, по-военному Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси
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СМИ: Россия готовит наступление против Украины

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Работники спецслужб США констатировали, что Россия готовит возможное военное наступление против Украины, которое может начаться в начала 2022 года, при участии 175 000 военнослужащих, сообщила в пятницу The Washington Post с ссылкой на источник в администрации США.

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал о данных, согласно которым половина этих военных России уже расположена в разных точках около границы с Украиной.

Чиновник добавил, что по плану России планируется переместить 100 батальонов тактической группы с техникой и артиллерией.

По этой информации Россия в рамках операций информационной войны с помощью различных посредников и СМИ очерняла Украину и НАТО перед ожидаемым вторжением.

Первой о заявлении спецслужб написала The Washington Post.

До этого президент США Джо Байден в пятницу заявил, что готовится к тому, чтобы предотвратить любые планы Россию по вторжению в Украину.

Кремль отрицает подозрения в подготовке вторжения и обвинил США в искусственном создании напряженной ситуации.


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