СМИ: Россия готовит наступление против Украины

Чиновник, пожелавший остаться анонимным, рассказал о данных, согласно которым половина этих военных России уже расположена в разных точках около границы с Украиной.

Чиновник добавил, что по плану России планируется переместить 100 батальонов тактической группы с техникой и артиллерией.

По этой информации Россия в рамках операций информационной войны с помощью различных посредников и СМИ очерняла Украину и НАТО перед ожидаемым вторжением.

Первой о заявлении спецслужб написала The Washington Post.

До этого президент США Джо Байден в пятницу заявил, что готовится к тому, чтобы предотвратить любые планы Россию по вторжению в Украину.