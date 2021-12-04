Сб, 4.12.2021
У города определенно есть куда более важные дела, чем остановки общественного транспорта, поэтому не будем ждать и сами возьмем в руки лопаты Юрис Радзевич, оппозиционный депутат Рижской думы
Юрис Радзевич, оппозиционный депутат Рижской думы

Видео ⟩ После столкновения со светофором в Межапарке погиб автоводитель

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вечером в четверг, 2 декабря, в Межапарке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По приезду полиции и медиков было констатировано, что водитель автомобиля скончался, сообщает программа Degpunktā.

Ближе к вечеру для ликвидации последствий аварии на улице Кельнес, недалеко от многоэтажных домов на улице Мирдзас Кемпес, выехали медики и спасатели, поскольку первоначальная информация, предоставленная очевидцами, говорила о застрявших в салоне автомобиля людях после того, как машина врезалась в столб со светофором.

Возможно, авария произошла не по халатности водителя, а из-за состояния его здоровья. Когда медики прибыли на место ДТП у водителя уже наступила клиническая смерть.

Примерно 40 минут врачи проводили реанимацию, но безуспешно. Полиция все еще расследует обстоятельства происшествия, официальных заявлений о его причинах пока нет.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


НАВЕРХ
Back