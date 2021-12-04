Вс, 5.12.2021
Большой респект пилоту и всем работникам аэропорта пассажир попавшего в аварию самолета AirBaltic
пассажир попавшего в аварию самолета AirBaltic

Видео ⟩ Врезавшись в светофор, в Межапарке погиб автоводитель

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вечером в четверг, 2 декабря, в Межапарке произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - автомобиль врезался в светофорный столб. По приезду полиции и медиков было констатировано, что водитель машины скончался, сообщает программа Degpunktā.

Ближе к вечеру для ликвидации последствий аварии на улице Кельнес, недалеко от многоэтажных домов на улице Мирдзас Кемпес, выехали медики и спасатели, поскольку первоначальная информация, предоставленная очевидцами, говорила о застрявших в салоне автомобиля людях после того, как машина врезалась в светофорный столб.

Возможно, авария произошла не по халатности водителя, а из-за состояния его здоровья. Когда медики прибыли на место ДТП у водителя уже наступила клиническая смерть.

Примерно 40 минут врачи проводили реанимацию, но безуспешно. Полиция все еще расследует обстоятельства происшествия, официальных заявлений о его причинах пока нет.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)


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