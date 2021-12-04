4 декабря в одном абзаце ⟩ Латвия борется со снегом, аэропорт оживает и рекомендации для болеющих ковидом дома

Суббота после пугающих четверга и пятницы была довольно спокойной и снежной, но даже в такой день мы собрали для вас главные новости дня. Читайте, чтобы знать все!
События дня в одном абзаце
Сумасшедший снегопад продолжается! Аэропорт "Рига" почти полностью возобновил работу! Но пассажиры все равно сталкивались с некоторыми проблемами, а Рижская дума сообщила, что почистила главные улицы. Заметили? Тяжелая авария в Межапарке: после столкновения со светофором погиб автоводитель. А еще наш журналист написал письмо пианисту Вестардсу Шимкусу - большому противнику вакцинации. Получилось весело. А вот еще новость про вакцины: итальянец пытался получить укол от Covid в... силиконовую руку. А если вы лечитель от коронавируса дома, тот будто специально для вас врачи подготовили рекомендации. Из зарубежных новостей: СМИ вновь заявляют, что Россия готовит наступление против Украины, а в ответ на угрозу со стороны России в Латвию могут быть отправлены 40 тысяч солдат НАТО. Кстати, сушите варежки и отряхайте шапки от снега - воскресенье станет самым холодным днем с прошлой зимы
Все обсуждают
Один из пассажиров самолета airBaltic, который съехал с маневровой дорожки в Рижском аэропорту, снял видео в момент происшествия и поделился им в социальных сетях.
Из мира звезд
3 декабря на Первом канале показали предпоследний выпуск шоу "Голос". Перед началом эфира Дмитрий Нагиев сказал трогательную речь о недавно умершем легендарном музыканте и композиторе Александре Градском. После этого показали нарезку с лучшими фрагментами эфира.