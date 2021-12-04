"Динамо" одержало первую победу под руководством Крикунова
В субботу, 4 декабря, рижское "Динамо" на выезде в серии буллитов обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В субботу, 4 декабря, рижское "Динамо" на выезде в серии буллитов обыграло нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Матч проходил в КРК "Нагорный" в Нижнем Новгороде и завершился победой "Динамо" со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0).
Голами в составе хозяев отметились Энди Мили и Иван Чехович, который оформил дубль. За "Динамо" забивали Хантер Шинкарук, Филип Бунцис и Ере Карьялайнен.
Основное время завершилось вничью - 3:3. В овертайме также не удалось выявить победителя, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты рижского "Динамо". Решающий бросок на счету Лауриса Дарзиньша.
Таким образом, рижане прервали шестиматчевую серию поражений и впервые выиграли под руководством Владимира Крикунова. В данный момент "Динамо" с 29 очками в 34 матчах занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ "Динамо" встретится c "Авангардом". Игра пройдёт 6 декабря.