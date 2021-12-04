Сб, 4.12.2021
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Латвийский саночник Апарйодс завоевал золото на этапе Кубка мира в Сочи

Кристерс Апарйодс ФОТО: Zane Bitere / LETA

Латвийский саночник Кристерс Апарйодс стал первым в одиночных санях на этапе Кубка мира, который проходит в Сочи.

Кристерс Апарйодс показал в сумме двух попыток время 1 минута 42,905 секунды. Второе место занял немец Йоханнес Людвиг с отставанием в 0,024 секунды, третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (+0,039).

Также на этапе Кубка мира в Сочи принимали участие и другие латвийские саночники. Гинтс Берзиньш в сумме двух попыток занял девятое место, Артур Дарзниекс стал 22-м, а Рикс Кристенс Розитиc занял итоговое 25-е место.

Лучшими из россиян стали Семён Павличенко и Роман Репилов, которые заняли четвёртое и восьмое места соответственно.

Ранее на той же трассе состоялись соревнования в двойках, в которых победу одержали россияне Андрей Богданов и Юрий Прохоров, показав в сумме двух попыток время 1 минута 39,351 секунды. Второе место заняли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен с отставанием в 0,134 секунды, а третьими стали латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы (+0,179).

В воскресенье, 5 декабря, соревнования продолжатся женской гонкой и Кубком Спринта. Затем соревнования переместятся в немецкий Альтенберг и австрийский Иннсбрук.


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