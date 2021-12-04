Кремль: Путин и Байден проведут видео-встречу уже во вторник

Встреча пройдет в формате видеозвонка. Лидеры стран обсудят наращивание российских войск у границ Украины и выполнение договоренностей, достигнутых на встрече президентов в Женеве.

Перед переговорами Байден заявил, что готовит "масштабный и значительный набор инициатив" для сдерживания РФ, а также, что не признает ничьи "красные линии". Он также добавил, что ожидает с Путиным "долгую дискуссию".

В последние недели в США сообщают о новом наращивании войск РФ на границе с Украиной. Издание Bloomberg писало, что Россия готовит вторжение в Украину с участием 100 тысяч военнослужащих. Источники The Washington Post и The Associated Press сообщили, что операция может произойти в начале следующего года и что в ней могут участвовать даже 175 тысяч военных.

Кремль отверг подозрения в готовящемся нападении и обвинил США в эскалации напряженности.

Ранее Путин и Байден встречались лично только один раз - на саммите в Женеве летом 2021 года.