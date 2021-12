Кремль: Путин и Байден проведут видео-встречу уже во вторник

В последние недели в США сообщают о новом наращивании войск РФ на границе с Украиной. Издание Bloomberg писало, что Россия готовит вторжение в Украину с участием 100 тысяч военнослужащих. Источники The Washington Post и The Associated Press сообщили, что операция может произойти в начале следующего года и что в ней могут участвовать даже 175 тысяч военных.