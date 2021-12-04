Сб, 4.12.2021
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Александр Лукашенко, президент Беларуси

Кремль: Путин и Байден проведут видео-встречу уже во вторник

Иллюстративное фото ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

Глава России Владимир Путин и президент США Джо Байден проведут свои очередные переговоры во вторник, 7 декабря, пишет "Медуза" со ссылкой на РИА Новости и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Встреча пройдет в формате видеозвонка. Лидеры стран обсудят наращивание российских войск у границ Украины и выполнение договоренностей, достигнутых на встрече президентов в Женеве.

Перед переговорами Байден заявил, что готовит "масштабный и значительный набор инициатив" для сдерживания РФ, а также, что не признает ничьи "красные линии". Он также добавил, что ожидает с Путиным "долгую дискуссию".

В последние недели в США сообщают о новом наращивании войск РФ на границе с Украиной. Издание Bloomberg писало, что Россия готовит вторжение в Украину с участием 100 тысяч военнослужащих. Источники The Washington Post и The Associated Press сообщили, что операция может произойти в начале следующего года и что в ней могут участвовать даже 175 тысяч военных.

Кремль отверг подозрения в готовящемся нападении и обвинил США в эскалации напряженности.

Ранее Путин и Байден встречались лично только один раз - на саммите в Женеве летом 2021 года.

Между Россией и США также существуют разногласия по поводу кибератак и сотрудников посольств после нескольких волн их высылок.


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