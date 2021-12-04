В Ирландии задержан латвиец - он пытался украсть пиво
В Ирландии судят гражданина Латвии Петериса Андреева, задержанного в местном магазине за кражу пивных банок на сумму 10,94 евро, сообщает портал Baltic Ireland.
В Ирландии судят гражданина Латвии Петериса Андреева, задержанного в местном магазине за кражу пивных банок на сумму 10,94 евро, сообщает портал Baltic Ireland.
Окружной суд ирландского города Тёрлс заслушал Петериса Андреева, который назвал себя клептоманом. В его доме также нашли каннабис. Обвиняемый прибыл в Ирландию из Латвии.
На судебном заседании офицер полиции Томас Ханрах пояснил, что 21 июня 2020 года в полицейский участок поступило сообщение о краже в магазине Dunnes в городе Терлс. Петерис Андреев взял несколько банок пива. За несколько из них он заплатил, за несколько - нет, поэтому его задержал охранник.
В свою очередь, 19 мая 2020 года полицейский Роберт О'Донаван обыскал дом Андреева на предмет выявления злоупотребления наркотиками и обнаружил каннабис на сумму в 40 евро.
33-летний Петерис Андреев ранее обвинялся в незаконном хранении наркотиков.
У мужчины ранее уже было 26 судимостей, в том числе восемь за уголовные преступления, но ни разу - за кражу. Адвокат Брайан Хедж пояснил, что, по словам Андреева, он страдает от приступов клептомании. Когда он был моложе, по поводу этого он обратился к специалистам.
Слушание дела Андреева продолжится 1 марта следующего года.