Видео ⟩ Обморожение ног и отправка домой: иракские мигранты в Латвии

Заместитель главы Даугавпилсского управление пограничной службы, подполковник Юрис Кусиньш поясняет: "Перед возвращением в Беларусь мы обеспечиваем этих людей теплой одеждой, обувью, теплыми носками, шапками, одеялами. В случае необходимости мы обеспечиваем их также сухим пайком и продуктами гигиены".

По соображениям гуманности границу было позволено пересечь 85 лицам. Среди них более 30 детей. В каких случаях пограничники так поступали?

По словам подполковника Кусиньша, это семьи с несовершеннолетними детьми. Также это лица с различными заболеваниями, и люди, которым нужна госпитализация. В одном из последних случаев, через границу пропустили беременную женщину с мужем.

Хоть эти люди и получают медицинскую помощь, а также размещаются до репатриации в центрах для задержанных иностранцев,

у людей, которые попали в Латвию по таким причинам, нет надежды тут остаться или отправиться дальше в Европу. В случае чрезвычайной ситуации регулирование не позволяет им подать заявку на убежище.

Среди них семья иракских курдов - Рашид и его жена Аиша. Их пограничники нашли у самой границы. У Аиши были обморожение ног, другие проблемы со здоровьем, а также женщина была на шестом месяце беременности.

"Мне было очень тяжело, дорога была трудной, я заболела и почти не могла идти. Хорошо, что нас нашли пограничники и доставили в больницу. Все были очень вежливыми и теперь у меня все в порядке со здоровьем и с ребенком все в порядке", - сказала Айша.

Рашид рассказал - у молодой курдской семьи в Ираке нет будущего. Поэтому они хотели попасть в Европу. Конкретной страны они не придумали - лишь бы в Европе.

"Если бы была возможность, мы бы с радостью остались и тут, в Латвии. Но если нет такой возможности, нельзя подать прошение об убежище, мы просто хотим попасть обратно в Ирак", - сказал Рашид.