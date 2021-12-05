Вс, 5.12.2021
Причины пожара выясняют эксперты. Если окажется, что это злонамеренный поступок, недостаточно будет назвать преступника Гринчем о сгоревшей рождественской елке в Каунасе
о сгоревшей рождественской елке в Каунасе

Кто же эта загадочная красотка-гроссмейстер?

На официальном Youtube Международной шахматной федерации (FIDE) матчи комментирует гроссмейстер Дина Беленькая, восхищая зрителей своей красотой.

Когда девушке было 17, она выиграла Первую российскую лигу, а в 2016 году ей было присуждено звание гроссмейстера среди женщин.

Она играет в шахматы с трех лет. Дина свободно разговаривает на русском, английском, французском и немецких языках. Также она - чемпион Санкт-Петербурга по шахматам среди женщин. Ее наивысший рейтинг - 2364. 


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