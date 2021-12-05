Кто же эта загадочная красотка-гроссмейстер?
На официальном Youtube Международной шахматной федерации (FIDE) матчи комментирует гроссмейстер Дина Беленькая, восхищая зрителей своей красотой.
На официальном Youtube Международной шахматной федерации (FIDE) матчи комментирует гроссмейстер Дина Беленькая, восхищая зрителей своей красотой.
Когда девушке было 17, она выиграла Первую российскую лигу, а в 2016 году ей было присуждено звание гроссмейстера среди женщин.
Она играет в шахматы с трех лет. Дина свободно разговаривает на русском, английском, французском и немецких языках. Также она - чемпион Санкт-Петербурга по шахматам среди женщин. Ее наивысший рейтинг - 2364.