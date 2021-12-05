Кто же эта загадочная красотка-гроссмейстер?

Когда девушке было 17, она выиграла Первую российскую лигу, а в 2016 году ей было присуждено звание гроссмейстера среди женщин.

Она играет в шахматы с трех лет. Дина свободно разговаривает на русском, английском, французском и немецких языках. Также она - чемпион Санкт-Петербурга по шахматам среди женщин. Ее наивысший рейтинг - 2364.