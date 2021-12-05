Братья Шицсы заняли первое место в спринте на этапе Кубка мира в Сочи

Андрис и Юрис Шицсы в соревнованиях двоек заняли первое место, показав результат 31,385. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов расположились на второй строчке (+0,038), немцы Робин Гойеке и Давид Гамм - на третьей (+0,068).

Победу в спринте в одиночных санях одержал итальянец Доминик Фишналлер (34,833). Российский саночник Роман Репилов занял второе место (34,872), а третье место занял австриец Вольфганг Киндль (34,883).

Латвийские саночники Кристерс Апарйодс и Гинтс Берзиньш заняли восьмое и десятое места соответственно.