Братья Шицсы заняли первое место в спринте на этапе Кубка мира в Сочи
Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы заняли первое место в спринте на этапе Кубка мира в Сочи.
Латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы заняли первое место в спринте на этапе Кубка мира в Сочи.
Андрис и Юрис Шицсы в соревнованиях двоек заняли первое место, показав результат 31,385. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов расположились на второй строчке (+0,038), немцы Робин Гойеке и Давид Гамм - на третьей (+0,068).
Победу в спринте в одиночных санях одержал итальянец Доминик Фишналлер (34,833). Российский саночник Роман Репилов занял второе место (34,872), а третье место занял австриец Вольфганг Киндль (34,883).
Латвийские саночники Кристерс Апарйодс и Гинтс Берзиньш заняли восьмое и десятое места соответственно.
У женщин победила немка Юлия Таубиц (31,743 секунды), второй стала американка Саммер Бричер (+0,021), третьей - немка Дайана Айтбергер (+0,032). Латвийская саночница Кендия Апарйоде заняла четвёртое место, отстав от победительницы на 0,036 секунды. Другая латвийская саночница Элиза Тирума показала седьмой результат.