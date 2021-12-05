Вс, 5.12.2021
На концерте с полностью вакцинированной публикой он начал разговор, что вакцины экспериментальны. Если не это худший выбор темы для конкретной публики, то не знаю, что еще. Том Лусис
Том Лусис

Опрос: две трети немцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса

Олаф Шольц ФОТО: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Почти две трети жителей поддерживают предложение сделать вакцинацию от Covid-19 обязательный, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса.

Согласно опросу, опубликованному исследовательским центром YouGov, 63% респондентов поддерживают обязательную вакцинацию против Covid-19

30% сообщили, что не поддерживают такой шаг, а 7% не дали ответ.

В опросе, проходившем со среды по пятницу, участвовало 2067 человек.

Лидер социал-демократов (SPD) Олаф Шольц сообщил, что голосование по этому поводу пройдет до конца этого года.

В таком случае обязательная вакцинация будет введена в феврале или марте, поэтому голосование должно быть проведено срочно.


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