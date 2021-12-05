Опрос: две трети немцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса

Согласно опросу, опубликованному исследовательским центром YouGov, 63% респондентов поддерживают обязательную вакцинацию против Covid-19.

30% сообщили, что не поддерживают такой шаг, а 7% не дали ответ.

В опросе, проходившем со среды по пятницу, участвовало 2067 человек.

Лидер социал-демократов (SPD) Олаф Шольц сообщил, что голосование по этому поводу пройдет до конца этого года.