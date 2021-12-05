Опрос: две трети немцев поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса
Почти две трети жителей поддерживают предложение сделать вакцинацию от Covid-19 обязательный, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса.
Почти две трети жителей поддерживают предложение сделать вакцинацию от Covid-19 обязательный, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса.
Согласно опросу, опубликованному исследовательским центром YouGov, 63% респондентов поддерживают обязательную вакцинацию против Covid-19.
30% сообщили, что не поддерживают такой шаг, а 7% не дали ответ.
В опросе, проходившем со среды по пятницу, участвовало 2067 человек.
Лидер социал-демократов (SPD) Олаф Шольц сообщил, что голосование по этому поводу пройдет до конца этого года.
В таком случае обязательная вакцинация будет введена в феврале или марте, поэтому голосование должно быть проведено срочно.