Видео ⟩ В Рижском зоопарке начнутся "Зимние ночи"

Если сейчас Рижский зоопарк открыт для посетителей с 10 до 16, с 9 декабря кассы зоопарка будут открыты до 19 часов.

По словам работников зоопарка, "Зимние ночи" - отличная возможность провести на свежем воздухе не один час, наблюдая за животными и загонах, и в той части экспозиции, которая находится в помещении.

Чтобы посещение зоопарка доставило приятные чувства, стоит забыть про спешку, убрать телефон и наушники подальше, а также одеться по погоде.

Возможно, во время ночной прогулки удастся понаблюдать и на самых популярных из новых обитателей зоопарка - львят Тейку и Вариса. Львята достигли шести лет возраста и весят 32 и 38 килограммов.

С того момента, когда львица Цванга впервые вынесла свое потомство на свет и показала посетителям, львята стали самыми известными из питомцев зоопарка, говорят работники.

Шестимесячный возраст в дикой природе для львят - очень опасное время, так как мать начинает оставлять их одних, чтобы охотиться, и им угрожают гиены, буйволы, а так же чужие самцы львов. В зоопарке мать и отец по-прежнему рядом, и львята могут учиться охоте, нападая на родителей из засады и проверяя их по-настоящему львиное терпение.

Когда начинается зима, львята не прячутся от снега и продолжают игры, так как лапы всегда можно высушить в обогреваемых помещениях.