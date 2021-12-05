5 декабря в одном абзаце ⟩ Трагедия на Мангальсале, типы ваксеров и сроки ковид-сертификатов

События дня в одном абзаце

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Вечером в субботу, 4 декабря, в аварии автомобиля, который тянул за собой санки и камеру (ватрушку) с пассажирами, погибла несовершеннолетняя девушка.

Чем себя порадовать?

За окном сугробы, а у вас все еще нет праздничного настроения? Давайте попробуем найти его!