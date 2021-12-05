5 декабря в одном абзаце ⟩ Трагедия на Мангальсале, типы ваксеров и сроки ковид-сертификатов
Зажигаем вторую свечу Адвента и радуемся приближающимся праздникам! А еще читаем подборку итогов дня от RUS.TVNET.
Зажигаем вторую свечу Адвента и радуемся приближающимся праздникам! А еще читаем подборку итогов дня от RUS.TVNET.
События дня в одном абзаце
Недавно мы составили для вас шуточную классификацию противников Covid-вакцин. Теперь - разбираем типы их поклонников! Актуальное дело, ведь правительство хочет ввести срок годности ковид-сертификатов. Хоть эксперты и против! А вот Арабские Эмираты, меж прочим, сообщили о 100-процентной вакцинации населения. Такое вообще возможно? Минздрав Латвии, кстати, прокомментировал жалобы некоторых жителей - из-за ограничений на посещения торговых центров они не могут добраться до удобных банкоматов. Отличные новости перед грядущим понедельником: в понедельник ожидается рекордно высокая биржевая цена на электроэнергию. Иракские мигранты рассказали, как попали в Латвию из Беларуси - жуткая история. В США родители подростка, устроившего стрельбу в школе, не признали свою вину. Хотите окунуться в историю? Материал про скандал в британской аристократии: непристойную герцогиню и 88 ее любовников ждет вас. Интересная история произошла с певицой Лолитой в Китае - там ее приняли за трансвестита и не захотели пускать на рейс.
Все обсуждают
Вечером в субботу, 4 декабря, в аварии автомобиля, который тянул за собой санки и камеру (ватрушку) с пассажирами, погибла несовершеннолетняя девушка.
Чем себя порадовать?
За окном сугробы, а у вас все еще нет праздничного настроения? Давайте попробуем найти его!
Фото дня: Водители возмущены: получить номера с серийным номером XS на сайте CSDD оказалось почти невозможно
В очереди за заветными табличками одновременно находились свыше 500 человек!