Стоимость водительских прав может вырасти

Водители за права заплатят 22 евро. Это вдвое дороже, чем в Литве.
На данный момент похоже, что в ближайшие пять лет стоимость водительских прав будет только расти.
Водительские права есть у примерно 870 тысяч жителей. Их нужно менять каждые десять лет, права приобретают все более молодые водители, поэтому ежегодно производится более ста тысяч экземпляров.
Когда-то водительское удостоверение было важным документом. Его можно было неофициально использовать как удостоверение личности. Это больше невозможно, и лицензии действительны только для дорожного движения.
В настоящее время CSDD требует от водителей 22 евро за изготовление и выдачу лицензии. 10 евро получает Дирекция безопасности дорожного движения, 12 евро передаются поставщику пластиковой карты.
Гораздо более важное и предоставляющее куда более широкие возможности удостоверение личности, выданное государством, стоит дешевле - 15 евро.
В Эстонии и Литве водительские права дешевле. Цена в Литве - 15 евро, в Эстонии - от 20. Однако в Латвии самая удобная услуга - документ оформляется сразу, оборудование есть в каждом центре обслуживания клиентов.
Это самый большой козырь CSDD.
Но, поскольку за водительские права платят сами водители, никто в CSDD не беспокоится о высоких ценах.
Контракт с поставщиком у CSDD истекает в следующем году, поэтому вовремя был объявлен тендер. Сумма заказа может превышать десять миллионов евро. CSDD за пять лет пообещал приобрести почти миллион заготовок документа.
Производство документов - специфический бизнес. Самые крупные заказы в странах Балтии получают три поставщика карт: немецкая компания Veridos, французские Idemia и Thales. В тендерах они начинают с местных субподрядчиков, которые предоставляют сервис на участках подготовки документов.
В новых водительских удостоверениях планируется, что цветное изображение лица будет не печататься на карте, а размещаться внутри нее.
Пластиковые документы CSDD уже десять лет поставляет немецкая компания Veridos GmbH, а печатает латвийская компания SIA ADI. Данные Lursoft показывают, что SIA ADI ежегодно имеет оборот около одного миллиона евро и прибыль в сотни тысяч. Компания сотрудничает с CSDD более 20 лет. Она произвела одни из первых пластиковых водительских прав.
Годовой оборот CSDD составляет около 50 миллионов евро. Прибыль в 2020 году составила 2 миллиона, в 2019 году - 3,7 миллиона. Полтора года назад Совет по конкуренции обвинил CSDD в недобросовестных конкурсах автомобильных номеров. Дирекция изложила в Положении о тендере условия, которые может выполнить только ее давний партнер. Поэтому автомобильные номера в Латвии были в 3-5 раз дороже, чем в соседних странах.