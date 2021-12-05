Стоимость водительских прав может вырасти

Водители за права заплатят 22 евро. Это вдвое дороже, чем в Литве.

На данный момент похоже, что в ближайшие пять лет стоимость водительских прав будет только расти.

Водительские права есть у примерно 870 тысяч жителей. Их нужно менять каждые десять лет, права приобретают все более молодые водители, поэтому ежегодно производится более ста тысяч экземпляров.

Когда-то водительское удостоверение было важным документом. Его можно было неофициально использовать как удостоверение личности. Это больше невозможно, и лицензии действительны только для дорожного движения.

В настоящее время CSDD требует от водителей 22 евро за изготовление и выдачу лицензии. 10 евро получает Дирекция безопасности дорожного движения, 12 евро передаются поставщику пластиковой карты.

Гораздо более важное и предоставляющее куда более широкие возможности удостоверение личности, выданное государством, стоит дешевле - 15 евро.

В Эстонии и Литве водительские права дешевле. Цена в Литве - 15 евро, в Эстонии - от 20. Однако в Латвии самая удобная услуга - документ оформляется сразу, оборудование есть в каждом центре обслуживания клиентов.

Это самый большой козырь CSDD.

Но, поскольку за водительские права платят сами водители, никто в CSDD не беспокоится о высоких ценах.

Контракт с поставщиком у CSDD истекает в следующем году, поэтому вовремя был объявлен тендер. Сумма заказа может превышать десять миллионов евро. CSDD за пять лет пообещал приобрести почти миллион заготовок документа.

Производство документов - специфический бизнес. Самые крупные заказы в странах Балтии получают три поставщика карт: немецкая компания Veridos, французские Idemia и Thales. В тендерах они начинают с местных субподрядчиков, которые предоставляют сервис на участках подготовки документов.

В новых водительских удостоверениях планируется, что цветное изображение лица будет не печататься на карте, а размещаться внутри нее.

Пластиковые документы CSDD уже десять лет поставляет немецкая компания Veridos GmbH, а печатает латвийская компания SIA ADI. Данные Lursoft показывают, что SIA ADI ежегодно имеет оборот около одного миллиона евро и прибыль в сотни тысяч. Компания сотрудничает с CSDD более 20 лет. Она произвела одни из первых пластиковых водительских прав.