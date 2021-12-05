Вс, 5.12.2021
На концерте с полностью вакцинированной публикой он начал разговор, что вакцины экспериментальны. Если не это худший выбор темы для конкретной публики, то не знаю, что еще. Том Лусис
Том Лусис

Стоимость водительских прав может вырасти

ФОТО: Shutterstock

Управление безопасности дорожного движения (CSDD) объявило тендер на изготовление водительских удостоверений. Планируемый объем - около миллиона карт, а сумма конкурса может составить более десяти миллионов евро.

Водители за права заплатят 22 евро. Это вдвое дороже, чем в Литве.

На данный момент похоже, что в ближайшие пять лет стоимость водительских прав будет только расти.

Водительские права есть у примерно 870 тысяч жителей. Их нужно менять каждые десять лет, права приобретают все более молодые водители, поэтому ежегодно производится более ста тысяч экземпляров.

Когда-то водительское удостоверение было важным документом. Его можно было неофициально использовать как удостоверение личности. Это больше невозможно, и лицензии действительны только для дорожного движения.

В настоящее время CSDD требует от водителей 22 евро за изготовление и выдачу лицензии. 10 евро получает Дирекция безопасности дорожного движения, 12 евро передаются поставщику пластиковой карты.

Гораздо более важное и предоставляющее куда более широкие возможности удостоверение личности, выданное государством, стоит дешевле - 15 евро.

В Эстонии и Литве водительские права дешевле. Цена в Литве - 15 евро, в Эстонии - от 20. Однако в Латвии самая удобная услуга - документ оформляется сразу, оборудование есть в каждом центре обслуживания клиентов.

Это самый большой козырь CSDD.

Но, поскольку за водительские права платят сами водители, никто в CSDD не беспокоится о высоких ценах.

Контракт с поставщиком у CSDD истекает в следующем году, поэтому вовремя был объявлен тендер. Сумма заказа может превышать десять миллионов евро. CSDD за пять лет пообещал приобрести почти миллион заготовок документа.

Производство документов - специфический бизнес. Самые крупные заказы в странах Балтии получают три поставщика карт: немецкая компания Veridos, французские Idemia и Thales. В тендерах они начинают с местных субподрядчиков, которые предоставляют сервис на участках подготовки документов.

В новых водительских удостоверениях планируется, что цветное изображение лица будет не печататься на карте, а размещаться внутри нее.

Пластиковые документы CSDD уже десять лет поставляет немецкая компания Veridos GmbH, а печатает латвийская компания SIA ADI. Данные Lursoft показывают, что SIA ADI ежегодно имеет оборот около одного миллиона евро и прибыль в сотни тысяч. Компания сотрудничает с CSDD более 20 лет. Она произвела одни из первых пластиковых водительских прав.

Годовой оборот CSDD составляет около 50 миллионов евро. Прибыль в 2020 году составила 2 миллиона, в 2019 году - 3,7 миллиона. Полтора года назад Совет по конкуренции обвинил CSDD в недобросовестных конкурсах автомобильных номеров. Дирекция изложила в Положении о тендере условия, которые может выполнить только ее давний партнер. Поэтому автомобильные номера в Латвии были в 3-5 раз дороже, чем в соседних странах.


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