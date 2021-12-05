Видео ⟩ Латвийский мошенник, укравший более 500 000 долларов, наконец арестован

Анализируя интернет-соединения, полиция обнаружила, что мошенник находился в одном из самых престижных районов Испании, в провинции Малага на Коста-дель-Соль. Он арендовал трехэтажные виллы более чем за 1000 евро в день, дорогие автомобили и тратил огромные суммы в дизайнерских магазинах и ресторанах.

Для доступа к сайтам с криптовалютой и перевода украденных средств нередко использовался доступ в Интернет в отелях. Для сделок использовались документы на имя несуществующего гражданина Литвы.

До октября Гражданская гвардия не знала, что

разыскиваемый литовец - на самом деле гражданин Латвии Карлис Карклиньш.

Nekā personīga владеет информацией, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало Карклиньша 18 октября этого года в Риге. 20 октября он был заключен под стражу. Карклиньш планировал через несколько дней вылететь в Амстердам на частном самолете, чтобы отметить день рождения своей девушки.

Во время операции по задержанию выяснилось, что и Карлис, и его девушка ехали на дорогих машинах. Несколькими днями ранее Карклиньш передвигался по Риге на синем Lambourghini.

Десять лет назад Соединенные Штаты требовали выдать Карклиньша за кражу личных данных и мошенничество на сумму более миллиона долларов. Ему грозило от пяти до пятнадцати лет тюрьмы. Однако наш Верховный суд, состоящий из трех судей, не согласился на экстрадицию тогда еще 20-летнего Карклиньша.

США обвинили Карклиньша в участии в международной группе, которая обманным путем украла у клиентов американских банков 1,3 миллиона долларов. Группа якобы создавала поддельные веб-страницы, благодаря которым получала доступ к именам пользователей и паролям. Карклиньш вместе с шестью другими обвиняемыми использовал эти данные для доступа к банковским счетам. Они также выманили деньги у нескольких компаний, зарегистрировавшись как их сотрудники и получая таким образом зарплату. Карклиньш использовал имена Сюзанн О'Нил, Крис и Стивен Бинг.

Поскольку часть преступлений была совершена в то время, когда Карклиньш действовал в Латвии, решение о его экстрадиции в США не было принято. Кроме того, у обвиняемого в прошлом было диагностировано психическое расстройство, поэтому его немедленно освободили.

Прокурор Отдела международного сотрудничества Марцис Вилюмс хорошо помнит этот случай спустя 10 лет.

Это было одно из первых дел о компьютерном мошенничестве международного масштаба в Латвии.

И хотя прокурор постановил, что доказательств достаточно, суд решил иначе.

После спасения от экстрадиции Карклиньш остался в Латвии и жил на широкую ногу - ходил на фестивали и веселился с друзьями. За эти годы его цифровые следы привели в разные части мира.

Карклиньш арендовал частные самолеты и регулярно посещал в том числе Латвию, где ездил на дорогих машинах по улицам Риги.

Подразделение по борьбе с киберпреступностью ENAP неоднократно проводило пресс-конференции, чтобы сообщить о констатированных полицией киберпреступлениях, совершенных нашими гражданами. Что могло быть причиной того, что ENAP все эти годы не обращал внимания на человека без легального дохода, ведущего при этом невероятно роскошный образ жизни? Версии могут быть разными. Прокурор, который 10 лет назад пытался экстрадировать Карклиньша в США, говорит, что против него было возбуждено несколько дел, но ни одно из них не закончилось обвинительным приговором или они просто не дошли до суда и были закрыты из-за срока давности. На этот раз Карклиньша подозревают в легализации незаконно полученных средств, а расследование выясняет, в результате каких преступлений они были получены.

Государственная полиция не дала интервью, но подтвердила, что сотрудники 1-го отдела ENAP подозревают Карклиньша в отмывании денег в особо крупных размерах, а расследование объясняет преступление.

Однако на выходных ENAP опубликовал информацию о задержании еще одного гражданина Латвии, которого за преступления в электронной среде также требуют выдать Соединенные Штаты.