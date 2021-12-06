ВИДЕО ⟩ В Египте футбольный тренер умер после бурного празднования гола

Матч завершился победой "Аль-Маджа" со счётом 1:0, а победный гол был забит на 93-й минуте встречи. Столь эмоциональная развязка встречи вызвала бурную реакцию среди игроков и сотрудников команды.

Тренер отличившейся команды Адхам Эль-Селхадар настолько эмоционально праздновал гол своих подопечных, что несколько мгновений спустя потерял сознание и упал у кромки поля.

Врачи египетского клуба незамедлительно начали оказывать 53-летнему тренеру первую помощь, а вскоре на стадионе появилась машина скорой помощи, которая увезла специалиста в больницу. Позже стало известно, что у Эль-Селхадара случился сердечный приступ и он, не приходя в сознание, скончался в автомобиле скорой помощи.