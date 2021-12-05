Сборная России по теннису впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса

В первой встрече финала российский теннисист Андрей Рублёв, который является пятой ракеткой мира, одолел хорвата Борну Гойо, занимающего 279-е место мирового рейтинга, со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

За 1 час 33 минуты матча Рублёв сделал восемь эйсов, один брейк, дважды ошибившись при подаче. Тогда как Гойо 15 раз подал навылет, дважды допустив двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:0 в пользу россиянина.

Во второй встрече финала Даниил Медведев (5 АТР) был сильнее Марина Чилича (30 АТР), одержав победу со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Соперники провели на корте 1 час 28 минут.

По ходу встречи Медведев сделал восемь эйсов, два брейка и дважды ошибся при подаче. Тогда как Чилич семь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 3:0 в пользу россиянина.

Таким образом, сборная России в третий раз в истории стала чемпионом турнира. Ранее российские теннисисты побеждали в 2002 и 2006 годах.

Отметим также, что мужская и женская сборные России в 2021 году выиграли все командные турниры в теннисе - в январе мужчины выиграли ATP Cup, в ноябре женщины в пятый раз в истории выиграли Кубок Билли Джин Кинг, а сегодня мужская сборная России впервые с 2006 года выиграла Кубок Дэвиса.