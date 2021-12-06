Прогноз Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 декабря: пистолет заряжен

"Даже если ничего явственного не происходит, чувствуешь концентрацию злой силы вокруг и, самое неприятное, внутри себя. Оппозиция Солнца с Черной Луной и квадраты между планетами Скорпиона/Водолея/Тельца. (...)
и объясняет, как это сделать: "Мысленно соберите все негативные эмоции, которые есть на текущий момент - тревоги, страхи, обиды, злость, разочарование, - и скажите сами себе, что они должны послужить вашим целям, а не просто отравлять жизнь, толкаясь внутри. Пусть греют воду добра! Нечего такой мощной энергии пропадать даром".
"Все просто - оценил, к какой категории относится твоя эмоция - и выполняй задание, направив ее на нужные дела" - резюмирует астролог.
Акцентные дни недели - в карусели из Instagram Василисы Володиной: