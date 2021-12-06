De facto: Цауне может потерять должность председателя Елгавской краевой думы

Передача сообщает, что самоуправление в течение нескольких заседаний подряд не может принять ни одного решения, так как заседания или не проходят или продолжаются всего несколько минут. Причина раскола - коалиционные партнеры Цауне из Зеленой партии, Национального объединения и "Нового Единства" вместе с оппозиционными депутатами проголосовали за то, что думе нужно отказаться от привлеченных Цауне юристов.

"С этой коалицией мы больше сработаться не можем, коалиция развалилась, такова жизнь, это политика", - отметил в интервью LTV Цауне.

Теперь на удаленные заседания не являются как соперники Цауне, так и он сам с членами по партии. Например, во вторник к заседанию не подключились оппозиционные депутаты с обоснованием, что оно созвано в последний момент. В среду утром явились только Цауне и еще один депутат, а днем в среду к заседанию подключились оппозиция и Цауне, а его однопартийцев не было. Кворум был, но сам председатель думы не участвовал в голосовании по своему предложению, сообщив, что кворума нет, и закончил заседание. На просьбу De facto пояснить свои действия, Цауне ответил, что это было политическим решением.

По информации передачи, партии "Для развития Латвии" и "Новое Единство," сейчас собирают голоса, чтобы в течение ближайших недель принять решение об отстранении Цауне от должности. "Это вопрос недели, пока у нас не будет большинства", - уверен депутат Елгавской краевой думы от "Нового Единства" Улдис Айнарс.

По информации LTV, соперники Цауне делают все возможное, чтобы мандат депутата сохранил Андрис Озолиньш из Зеленой партии - это поможет сохранить перевес голосов. Сейчас у Озолиньша нет ковид-сертификата, однако соперники Цауне уверены, что скоро он будет. Сам Озолиньш не обещает, что будет голосовать против Цауне - он ожидает, что с председателем думы пройдут переговоры.

"Такое мое решение после возвращения (если я вернусь), может быть только в случае, если коалиция и господин Цауне не захотят со мной контактировать", - отметил в разговоре с De facto Озолиньш.

Подобной позиции придерживаются и другие бывшие соратники Цауне. По поводу голосования о Цауне договорились и с его главным конкурентом Дайнисом Лиепиньшем. Несмотря на то, что публично он это не признает, возможно, Лиепиньш предлагал свою кандидатуру на должность мэра. Получив отказ, сейчас он призывает к внеочередным выборам.

"Кто вместо? Там есть такие индивидуумы, которые стали бы большим ужасом, чем господин Цауне. Сейчас просто ведутся игры", - сказал в интервью передаче Лиепиньш.