Москва: Самолету "Аэрофлота" пришлось менять высоту, чтобы избежать самолета НАТО
Москва в воскресенье сообщила, что российскому пассажирскому самолету пришлось менять высоту полета, чтобы избежать разведывательного самолета НАТО над Черным морем.
Москва в воскресенье сообщила, что российскому пассажирскому самолету пришлось менять высоту полета, чтобы избежать разведывательного самолета НАТО над Черным морем.
Самолету авиакомпании "Аэрофлот", осуществлявшему рейс из Тель-Авива в Москву, утром в пятницу пришлось снизить высоту до 500 метров, чтобы соблюсти дистанцию с самолетом НАТО CL600, который пилоты могли увидеть из кабины невооруженным глазом, сообщило Федеральное транспортное агентство России. В пассажирском самолете находились 142 человека.
Агентство в субботу сообщило, что и еще одному самолету, летевшему из Сочи в Скопье, пришлось менять курс полета, чтобы избежать разведывательного самолета.
Агентство сообщило, что подаст дипломатический протест.
Инцидент произошел во время, когда на Западе и в Киеве опасаются, что Россия планирует наступление на Украину.
США и их союзники уже несколько недель выражают тревогу по поводу концентрации российской военной силы у границ Украины, но Россия эти опасения и обвинения отвергла, назвав их "истерией".