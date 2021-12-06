Пн, 6.12.2021
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Москва: Самолету "Аэрофлота" пришлось менять высоту, чтобы избежать самолета НАТО

Иллюстративное фото ФОТО: X90156/SCANPIX

Москва в воскресенье сообщила, что российскому пассажирскому самолету пришлось менять высоту полета, чтобы избежать разведывательного самолета НАТО над Черным морем.

Самолету авиакомпании "Аэрофлот", осуществлявшему рейс из Тель-Авива в Москву, утром в пятницу пришлось снизить высоту до 500 метров, чтобы соблюсти дистанцию с самолетом НАТО CL600, который пилоты могли увидеть из кабины невооруженным глазом, сообщило Федеральное транспортное агентство России. В пассажирском самолете находились 142 человека.

Агентство в субботу сообщило, что и еще одному самолету, летевшему из Сочи в Скопье, пришлось менять курс полета, чтобы избежать разведывательного самолета.

Агентство сообщило, что подаст дипломатический протест.

Инцидент произошел во время, когда на Западе и в Киеве опасаются, что Россия планирует наступление на Украину.

США и их союзники уже несколько недель выражают тревогу по поводу концентрации российской военной силы у границ Украины, но Россия эти опасения и обвинения отвергла, назвав их "истерией".


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