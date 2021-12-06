Выявлено 230 новых случаев Covid-19. Умерли 10 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:

пять человек в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет.

9 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 137 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 93 были вакцинированы.

В последний раз еще меньше зараженных за сутки (189) было выявлено в Латвии 20 сентября.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 586 случаев.

Доля положительных результатов тестирования составила 5,5%. Было сделано 4167 тестов.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 257 559 человек.

Вакцинация

На прошлой неделе примерно половина доз вакцин от Covid-19 была использована для бустерной вакцинации, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

За последние семь дней в Латвии вакцину от Covid-19 получили в общей сложности 63 341 человек, и примерно половина, или 31 019 человек, получили бустерную дозу. При этом охват первичной вакцинацией резко упал. Только 7 278 человек получили свою первую вакцину против Covid-19 на прошлой неделе, что является самым низким показателем за долгое время. Активность первичной вакцинации почти в шесть раз ниже, чем во второй половине октября.

Число получателей второй вакцины снизилось до 21 424, а еще 3620 человек были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson.

На данный момент от Covid-19 в Латвии привились 1,282 млн человек, в том числе 1,2 млн человек завершили вакцинацию, а 96 617 человек получили бустерную вакцину.

Процесс вакцинации завершили 64,15% населения Латвии.