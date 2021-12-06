Выявлено 230 новых случаев Covid-19. Умерли 10 человек
За минувшие сутки в Латвии выявлено 230 новых случаев Covid-19, поступила информация о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 230 новых случаев Covid-19, поступила информация о 10 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 89 лет:
9 умерших за последний день не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а один был вакцинирован.
Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 137 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 93 были вакцинированы.
14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения упал до 586 случаев.
Доля положительных результатов тестирования составила 5,5%. Было сделано 4167 тестов.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 257 559 человек.
Вакцинация
На прошлой неделе примерно половина доз вакцин от Covid-19 была использована для бустерной вакцинации, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).
За последние семь дней в Латвии вакцину от Covid-19 получили в общей сложности 63 341 человек, и примерно половина, или 31 019 человек, получили бустерную дозу. При этом охват первичной вакцинацией резко упал. Только 7 278 человек получили свою первую вакцину против Covid-19 на прошлой неделе, что является самым низким показателем за долгое время. Активность первичной вакцинации почти в шесть раз ниже, чем во второй половине октября.
Число получателей второй вакцины снизилось до 21 424, а еще 3620 человек были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson.
Процесс вакцинации завершили 64,15% населения Латвии.
В воскресенье прививки получили не менее 1056 человек.