Затяжной ковид. Риски выше у непривитых?

В результате удалось установить, что привитые не только реже заболевали после прививки, но и имели меньше симптомов, чем те, кто не был вакцинирован. Если у них и появлялись жалобы на состояние здоровья, то они не были длительными. Среди привитых число заболевших затяжным ковидом было вполовину меньше, чем среди непривитых.

Возможная причина в том, что иммунная система у вакцинированных может предотвратить формирование скопления коронавируса в организме - так называемого резервуара. Его формирование ученые рассматривают как возможную причину возникновения затяжного ковида. "С помощью образовавшихся антител и Т-клеток иммунная система могла бы остановить вирус во время его первой репликации, до того как в организме будет сформирован скрытый резервуар", - комментирует результаты исследования, опубликованные в специализированном журнале Nature, иммунолог из Йеля Акико Ивасаки.

Новые исследования: прививка и затяжной ковид

Исследование, проведенное на основании анализа данных пользователей смартфонов, указывает на то, что прививка наполовину уменьшает риск затяжного ковида. Но это исследование имеет свои слабые стороны: во-первых, участники сами вносили свои симптомы в специальное приложение для смартфона. Эти данные не проверены и не подтверждены врачом. Во-вторых, пожилые люди, которые не пользуются смартфонами, практически не представлены в этом исследовании. Кроме того, в приложении чаще регистрируются женщины, чем мужчины, и очень мало жителей экономически слабых регионов.

Другое исследование, проведенное учеными из Университета Оксфорда, принесло пессимистичный результат. Ученые анализировали данные около 10 000 человек, которые, несмотря на прививку, заразились коронавирусом. И потом сравнили их с теми, кто заразился, не сделав прививку. Участники из первой группы имели благодаря прививке меньше тяжелых симптомов, таких как нехватка воздуха и нарушение дыхания, и реже оказывались в больнице. При этом у обеих групп участников исследования было выявлено одинаковое число заболеваний затяжным ковидом.

Но и у оксфордского исследования есть свои недостатки: оно базируется на задокументированных медицинских данных, поступивших от врачей и из больниц. Но при этом не учитывались случаи, когда у заболевших были легкие симптомы и они не обращались с ними к врачу. Этот факт может существенно повлиять на результаты исследования. Оно еще не прошло независимую экспертизу, и результаты не были опубликованы в специализированном медицинском издании.

Кроме того, оба исследования имеют и еще один общий недостаток: они основаны на данных из Великобритании за первую половину 2021 года. Но с лета этого года в Соединенном Королевстве и в других странах доминировал гораздо более заразный дельта-вариант коронавируса. А сейчас к нему добавился еще и омикрон.

Мутации коронавируса и прививки

Можно предположить, что дельта-вариант может стать причиной большего количества заболеваний затяжным ковидом у привитых. "Зараженные дельта-вариантом выдыхают много инфекционных частиц. Люди, которые через них заражаются, имеют большее количество первоначального варианта вируса", - пишет иммунолог Акико Ивасаки в журнале Nature. "Эта высокая доза могла бы помочь вирусу сформировать резервуар, что может вести к затяжному ковиду", - считает она.

А что с теми, кто переболел еще до того, как был вакцинирован, и страдает от затяжного ковида? Есть доказательства того, что прививка им помогла. Данные национальной статистической службы Великобритании показывают, что первая прививка снизила жалобы у исследуемых пациентов на 13 процентов. После второй прививки улучшение произошло у 9 процентов. Тем не менее пока непонятно, может ли вакцинация убрать синдромы ковида и в долгосрочной перспективе или даже вылечить его.

Свежие исследования привели к первым ценным результатам, указав, что прививка влияет на затяжной ковид. Но много вопросов по-прежнему остаются открытыми: уменьшает ли прививка риск заболеть затяжным ковидом? Какие из разрешенных к применению вакцин защищают лучше всего от затяжного ковида? Распространяется ли эта защита на детей и подростков?