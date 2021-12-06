Пн, 6.12.2021
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Covid-19 ⟩ В Италии вступили в силу строгие ограничения. Они касаются невакцинированных

ФОТО: EPA/Scanpix

В Италии в понедельник вступили в силу строгие ограничения в связи с Covid-19, для невакцинированных лиц запрещена большая часть публичных услуг, пишет dpa.

С понедельника в Италии только вакцинированные или переболевшие Covid-19 люди смогут находиться в помещениях ресторанов, посещать кинотеатры, ночные клубы, а также футбольные стадионы.

Новые правила, принятые в конце ноября правительством, будут в силе до 15 января. После этого они останутся в силе в регионах, признанных коронавирусными зонами.

Правила повлияют и на пассажиров общественного транспорта. До этого ковид-сертификат нужно было предоставлять только на маршрутах дальнего следования, но теперь это нужно и при заходе в метро или автобус или поезд местного сообщения.

Усиленные правила не относятся на детей в возрасте до 12 лет, так как они в Италии пока не могут получить вакцину против Covid-19. Правительство планируется, что вакцинация детей 5-11 лет начнется 16 декабря.

С 15 декабря люди, работающие в школах, полиции, спасательных службах и администрации сферы здравоохранения, а также военные, должны быть вакцинированы против Covid-19.

Медикам и другим работникам здравоохранения, вакцинированным весной, потребуется ревакцинация. Работающим в сфере здравоохранения в Италии вакцинация против Covid-19 является обязательной еще с апреля.


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