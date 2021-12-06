Covid-19 ⟩ В Италии вступили в силу строгие ограничения. Они касаются невакцинированных
В Италии в понедельник вступили в силу строгие ограничения в связи с Covid-19, для невакцинированных лиц запрещена большая часть публичных услуг, пишет dpa.
В Италии в понедельник вступили в силу строгие ограничения в связи с Covid-19, для невакцинированных лиц запрещена большая часть публичных услуг, пишет dpa.
С понедельника в Италии только вакцинированные или переболевшие Covid-19 люди смогут находиться в помещениях ресторанов, посещать кинотеатры, ночные клубы, а также футбольные стадионы.
Новые правила, принятые в конце ноября правительством, будут в силе до 15 января. После этого они останутся в силе в регионах, признанных коронавирусными зонами.
Усиленные правила не относятся на детей в возрасте до 12 лет, так как они в Италии пока не могут получить вакцину против Covid-19. Правительство планируется, что вакцинация детей 5-11 лет начнется 16 декабря.
С 15 декабря люди, работающие в школах, полиции, спасательных службах и администрации сферы здравоохранения, а также военные, должны быть вакцинированы против Covid-19.
Медикам и другим работникам здравоохранения, вакцинированным весной, потребуется ревакцинация. Работающим в сфере здравоохранения в Италии вакцинация против Covid-19 является обязательной еще с апреля.