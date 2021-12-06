Видео ⟩ Водитель не заметил застрявшую под фурой легковушку

Конкретный инцидент был зафиксирован на автостраде в Эльмхерсте, штат Иллинойс, недалеко от Чикаго. Точно информации о том, каким образом легковой автомобиль попал под прицеп грузовика, нет. Однако, скорее всего, водителю Honda Accord не повезло, когда она меняла полосу движения.
Тяжело сказать, как долго водитель фуры продолжал бы путь, если бы водитель Honda, 19-летняя Лейиш Гарднер не дала понять автору видно, чтобы он обогнал грузовик и указал его водителю на очень неприятную ситуацию.
Видео: Легковушка застряла под фурой
Тяжело представить, как можно было не заметить столкновения, после которого к фуре прицепился полуторатонный легковой автомобиль и боком тащится за ней. Женщина в результате происшествия травм не получила, чего нельзя сказать о ее Accord 2005 года выпуска.