Видео ⟩ Водитель не заметил застрявшую под фурой легковушку

Сколько уже рассказывалось о так называемых слепых зонах грузовых автомобилей. Если кому-то кажется, что это выдумки, то стоит посмотреть добавленное ниже видео, так как на нем видно, что водитель фуры может даже не заметить, что под его прицеп попал автомобиль, и протянуть его полмили по шоссе.