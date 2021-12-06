Видео ⟩ Полиция задержала Алдиса Гобземса

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как депутата помещают в отделение полицейской машины, предназначенное для задержанных. Гобземс сопротивлялся посадке в автомашину.

На видео видно также, что на Гобземса надели наручники.

Smalkā tūre noslēgusies.

Tas arī viss.

Smalkais būrī

Paldies @Valsts_policija ,

Paldies @Valsts_drosiba !

Īsta Ziemassvētku dāvana! ❤️ pic.twitter.com/HkXFxr5lyH — Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) December 6, 2021

Перед задержанием депутат активно общался с полицейскими, требуя предъявить служебное удостоверение.

Как сообщили в полиции, в понедельник в Тукумсе было констатировано ранее незаявленное, несанкционированное собрание, в результате чего был нарушен закон О собраниях, шествиях и пикетах.

На месте происшествия должностные лица полиции призвали организаторов незамедлительно прекратить административное нарушение, однако они отказались это делось. Поэтому, лицо было задержано и доставлено в полицейский участок для дачи объяснения.

Как убедилось агентство LETA, согласно упомянутому закону полиция может задерживать лицо не дольше чем на четыре часа. Время задержания считается с момента фактического задержания.

Ограничение свободы депутата, в том числе задержание в административном порядке, может быть осуществлено только с согласия Сейма, отметила агентству LETA глава юридического бюро Сейма Дина Мейстере.

Гобземс прибыл в Тукумс на специальном автобусе для проведения акции протеста против властей. Место встречи было назначено у магазина Lidl, а задержание произошло около автозаправочной станции. На акцию собралось несколько десятков человек.

Гобземс предполагал в ближайшие дни провести встречи в Талси, Вентспилсе и Лиепае, а 13 декабря рекламировал акцию у Рижского замка.