Видео ⟩ Полиция задержала Алдиса Гобземса

Видео ⟩ Полиция задержала Алдиса ГобземсаДополнено в 12:53
В понедельник Госполиция в Тукумсе задержала депутата Сейма Алдиса Гобземса, подтвердили TVNET в Государственной полиции.
В понедельник Госполиция в Тукумсе задержала депутата Сейма Алдиса Гобземса, подтвердили TVNET в Государственной полиции.
На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как депутата помещают в отделение полицейской машины, предназначенное для задержанных. Гобземс сопротивлялся посадке в автомашину.
На видео видно также, что на Гобземса надели наручники.
Smalkā tūre noslēgusies.— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) December 6, 2021
Tas arī viss.
Smalkais būrī
Paldies @Valsts_policija ,
Paldies @Valsts_drosiba !
Īsta Ziemassvētku dāvana! ❤️ pic.twitter.com/HkXFxr5lyH
Перед задержанием депутат активно общался с полицейскими, требуя предъявить служебное удостоверение.
Как сообщили в полиции, в понедельник в Тукумсе было констатировано ранее незаявленное, несанкционированное собрание, в результате чего был нарушен закон О собраниях, шествиях и пикетах.
На месте происшествия должностные лица полиции призвали организаторов незамедлительно прекратить административное нарушение, однако они отказались это делось. Поэтому, лицо было задержано и доставлено в полицейский участок для дачи объяснения.
Как убедилось агентство LETA, согласно упомянутому закону полиция может задерживать лицо не дольше чем на четыре часа. Время задержания считается с момента фактического задержания.
Ограничение свободы депутата, в том числе задержание в административном порядке, может быть осуществлено только с согласия Сейма, отметила агентству LETA глава юридического бюро Сейма Дина Мейстере.
Гобземс прибыл в Тукумс на специальном автобусе для проведения акции протеста против властей. Место встречи было назначено у магазина Lidl, а задержание произошло около автозаправочной станции. На акцию собралось несколько десятков человек.
Гобземс предполагал в ближайшие дни провести встречи в Талси, Вентспилсе и Лиепае, а 13 декабря рекламировал акцию у Рижского замка.
В этом году Госполиция несколько раз оштрафовала Гобземса за несанкционированные акции протеста против обязательной вакцинации.